JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa berenergi dan segar kembali. Energi baru ini akan membantu memperbaiki situasi keuangan gemini setelah menghadapi pengeluaran yang tidak perlu. Melakukan penganggaran mungkin akan sangat membantu.

Jika bekerja sendiri, gemini mungkin memiliki ide dan rencana brilian untuk meningkatkan penghasilan dalam jangka panjang. Susun semua rencana dan idemy dengan sabar untuk meraih kesuksesan.

Zodiak cancer mungkin terjebak dalam situasi sulit yang muncul di tempat kerja atau di rumah. Cancer mungkin harus memenuhi tenggat waktu, tetapi tidak bisa.

Tenanglah dan konsentrasikan diri pada pekerjaan, daripada merasakan tekanan tenggat waktu. Ambisi cancer akan terpicu, sehingga cancer akan berhasil dengan gemilang.

Cancer akan siap menghadapi situasi apa pun yang dilemparkan kehidupan. Sikap pantang menyerah cancer akan membantu pada saat seperti ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 29 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan zodiak gemini dengan seseorang yang spesial berkembang menjadi lebih serius. Terkait karir, berikan kesan yang baik jika ingin wawancara pekerjaanmu berjalan lancar.

Sementara itu, gemini penuh percaya diri berkat tingkat energi yang cukup tinggi hari ini. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di bidang properti.

Cinta Gemini

Hari ini menyenangkan karena seseorang yang sangat spesial akan semakin dekat dan hubungan dengannya berkembang menjadi lebih serius.

Hal ini akan memberi gemini momen-momen kebahagiaan. Namun, akan lebih baik bagi gemini untuk tidak membiarkan perasaan tidak aman memengaruhi hubungan ini.

Karir Gemini

Gemini mungkin akan menghadiri wawancara pekerjaan baru. Jika ingin berjalan lancar, cobalah memberikan kesan yang baik. Kenakan setelan paling profesional dan perbarui resume milikmu, guna menunjukkan kemampuan terbaikmu hari ini.

Kesehatan Gemini

Tingkat energi dan kepercayaan diri gemini cukup tinggi. Gemini siap menghadapi dunia dengan penuh percaya diri serta mampu melakukan latihan ekstra pada hari ini. Kepercayaan diri gemini terlihat jelas , karena orang lain pasti akan memperhatikannya.

Keuangan Gemini

Jika berencana untuk mendiversifikasi aset dan mempertimbangkan investasi properti, sebaiknya tunggu sedikit lebih lama sebelum mengambil keputusan. Saat ini mungkin tidak menguntungkan untuk melakukannya.

Sebaiknya mintalah bantuan ahli terlebih dahulu. Gemini dapat melakukan riset secara menyeluruh dan menelusuri properti komersial serta domestik. Namun, hindari menandatangani perjanjian akuisisi properti.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena hubungan yang zodiak cancer jalin saat ini akan berkembang. Terkait karir, berharaplah pertemuan terkait pekerjaan hari ini berakhir dengan hasil positif.

Sementara itu, singkirkan kebiasaan buruk serta gantilah dengan kebiasaan baru yang menyehatkan tubuh. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti kemungkinan besar akan terjadi dan bisa saja berujung ke jalur hukum.

Cinta Cancer

Saat jatuh cinta, hidup akan terlihat berbeda dan semuanya tampak segar. Kemungkinan besar, hubungan yang cancer jalin saat ini akan berkembang. Ingatlah bahwa hanya usaha dan perhatian satu sama lain yang akan memungkinkan untuk menghidupkan hubungan secara jangka panjang.

Karir Cancer

Jika memiliki pertemuan terkait pekerjaan, cobalah mengharapkan hal tersebut akan berakhir dengan hasil positif. Pastikan untuk tidak terlambat, karena hal itu akan merusak seluruh tujuan pertemuan.

Jika belum memiliki jadwal pertemuan, sesuatu muncul atau cancer akan menjalin kontak baru yang bermanfaat. Berharaplah pertemuan yang terjadi saat ini akan membuahkan hasil.

Kesehatan Cancer

Singkirkan kebiasaan buruk dan gantilah dengan kebiasaan baru. Gunakan energi positif ini untuk memperbaiki kesehatan.

Setelahnya, cancer akan melihat perbedaan yang luar biasa dalam suasana hati dan tingkat energi. Pada penghujung hari, pikiran, tubuh, dan jiwa cancer akan menjadi sangat kuat.

Keuangan Cancer