JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries mungkin ingin menikmati waktu yang menyenangkan dalam hidup. Kesenangan itu bisa berupa jalan-jalan atau menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Buatlah momen ini lebih menyenangkan dan indah.

Hidup penuh dengan kesulitan, jadi kapan pun dan dimana pun mendapat kesempatan untuk menikmati hidup, jangan lewatkan momen-momen itu. Momen-momen menyenangkan ini akan menciptakan berbagai kenangan yang akan aries kagumi selamanya.

Hari ini, zodiak taurus akan senang mendapatkan rasa hormat dari teman-teman. Rasa hormat yang diperoleh ini bukan karena hal-hal negatif, tetapi karena beberapa pendekatan positif dan alasan yang telah taurus tunjukkan kepada orang yang dicintai.

Namun, beberapa teman mungkin merasa iri melihat perilaku positif taurus. Taurus harus waspada dan mencoba untuk menjauhi mereka. Taurus tidak bertanggung jawab atas rasa iri mereka. Ingatlah untuk tidak membuatnya memengaruhi ketenangan dan kedamaian pikiranmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 29 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mengirim pesan indah kepada pasangan untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan. Terkait karir, bersikaplah sebaik mungkin agar tidak ada yang meragukanmu.

Sementara itu, kemauan untuk bekerja keras memungkinkan aries untuk tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan. Terkait keuangan, periode saat baik bagi aries untuk membeli properti atau merencanakannya.

Cinta Aries

Untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan asmara, kirimkan pesan yang indah kepada pasangan. Hal ini akan membuat pasangan mengetahui keinginanmu untuk melanjutkan dan memperdalam ikatan romantis ini. Apa pun yang aries lakukan, pastikan tulus.

Karir Aries

Aries berada dalam kondisi terbaik di tempat kerja. Apa pun yang aries lakukan, tampaknya memberikan hasil yang sangat baik. Kolega akan kagum dengan pencapaian aries.

Presentasi yang harus aries berikan kepada kolega atau klien, juga berjalan sangat baik sehingga atasan terkesan. Berperilakulah sebaik mungkin agar tidak ada satu pun yang memiliki alasan untuk meragukanmu.

Kesehatan Aries

Aries penuh keberanian dan memiliki kemauan untuk bekerja keras. Hal ini akan memungkinkan aries untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan.

Aries mungkin merasa ingin lepas kendali, tetapi jangan khawatir. Pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmati aspek positif yang dimiliki dalam hidup.

Keuangan Aries

Periode baik untuk membeli properti atau merencanakan serta mengatur pembeliannya. Mengatur keuangan tidak akan menjadi masalah jika aries mewujudkan rencana tersebut. Namun, aries perlu mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan akhir.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus ingat bahwa pasangan akan menderita jika terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Terkait karir, bangun kontak yang akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga.

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri dan jangan selalu mengkritik diri sendiri. Terkait keuangan, pertimbangkan investasi properti domestik atau komersial untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Taurus

Cobalah fokus pada hubunganmu, daripada memikirkan orang lain untuk menjadi pasangan yang sempurna. Pasangan akan menderita jika taurus terus-menerus membandingkannya dengan orang lain.

Ingatlah bahwa semua orang memiliki kekurangan dan membuat kesalahan. Pada kenyataannya, taurus hanya membutuhkan pasangan yang penuh kasih.

Karir Taurus

Hari ini baik untuk membangun jaringan dan bertemu klien. Bersikaplah seramah mungkin. Kontak yang taurus buat hari ini akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga.

Keluarkan kartu nama dan jangan ragu untuk membagikannya. Tidak semua kontak baru akan membawa keberuntungan, tetapi akan ada beberapa diantaranya yang bermanfaat.

Kesehatan Taurus

Keberanian dan tekad taurus sedang rendah saat ini, sehingga taurus tidak ingin memulai sesuatu yang baru. Taurus merasa terlalu kritis terhadap diri sendiri dan perlu lebih toleran terhadap penampilan.

Kebiasaan selalu mengkritik diri sendiri akan berdampak pada suasana hati. Oleh karena itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri mulai hari ini.

Keuangan Taurus