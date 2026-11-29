JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa tegang dan gelisah. Apa pun penyebab stres ini, cobalah untuk mengendalikan emosi dan jangan bereaksi berlebihan.

Masalah datang dan pergi, jadi anggaplah itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Pola pikir yang seimbang akan membantu leo menjalani hari dengan mudah.

Zodiak virgo mungkin merasa frustrasi karena berbagai alasan. Situasi saat ini mungkin terlalu kompetitif dan menuntut. Virgo tidak perlu membuktikan nilai diri dan menuruti tuntutan orang lain.

Tetaplah tenang agar dapat bekerja secara efisien dan menghindari kesalahan. Hubungan virgo dengan seseorang yang dekat dapat terpengaruh hari ini. Biarkan ini berlalu dengan bersikap tenang agar keadaan segera membaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 29 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tenang dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak dimaksudkan kepada pasangan. Terkait karir, daya tarik dan tekad leo akan membawa kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.

Sementara itu, leo perlu menegaskan tentang kualitas luar biasa yang dimiliki diri sendiri. Terkait keuangan, cobalah mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang.

Cinta Leo

Hari ini akan sedikit menguji kesabaran leo. Tugas leo adalah tetap tenang dan memastikan untuk tidak mengatakan apa pun kepada pasangan tentang hal-hal yang tidak benar-benar dimaksudkan. Bicarakanlah semua dengan pasangan dan jangan tidur dalam keadaan marah malam ini.

Karir Leo

Hari ini, leo merasa baik dan juga beruntung. Pesona dan tekad bawaan leo menghasilkan keajaiban di sektor profesional dan sosial. Daya tarik pribadi dan tekad leo akan membawa pada kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.

Kesehatan Leo

Rasa percaya diri leo sedang tinggi, dan orang-orang di sekitar memperhatikan perubahan positif ini. Jangan sampai sombong dan teruslah menegaskan diri tentang kualitas luar biasa yang dimiliki.

Keuangan Leo

Leo mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi di properti sebagai investasi jangka panjang. Namun, leo sebaiknya tidak mengejar opsi ini sekarang. Bisa jadi, ini bukanlah jalan yang tepat untuk mendapatkan keamanan jangka panjang.

Akuisisi properti dan aset dapat menyebabkan kerugian jika diinvestasikan saat ini. Pertimbangkan semua pilihanmu dan lanjutkan. Akan lebih baik bagi leo untuk menunggu.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus mengatasi beberapa masalah yang muncul dengan pasangan. Mengenai karir, keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu virgo memperoleh proyek yang bergengsi.

Sementara itu, pergilah ke tempat yang tenang untuk meningkatkan kesehatan serta stamina. Terkait keuangan, virgo harus berhati-hatilah pada setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Virgo

Waspadai beberapa masalah yang muncul dengan pasangan. Mungkin, masalah itu karena kesalahpahaman, tetapi kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan hubungan. Cobalah meluangkan waktu untuk memperbaiki keadaan.

Karir Virgo

Kecerdasan dan kemampuan virgo berkomunikasi secara efektif, sedang berada pada puncaknya hari ini. Virgo pandai berkata-kata dan bersikap bijaksana.

Kecerdasan dan selera humor akan meningkatkan popularitas virgo di lingkungan profesional. Keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu virgo mendapatkan proyek bergengsi.

Kesehatan Virgo

Virgo mungkin perlu pergi ke tempat yang tenang untuk meningkatkan kesehatan dan stamina. Namun hari ini, virgo merasa malas dan kurang termotivasi untuk bangun dan berolahraga. Melakukan relaksasi dan beberapa kesenangan tidak apa-apa, tetapi pastikan untuk tidak kehilangan semangat sepenuhnya.

Keuangan Virgo

Keuntungan virgi dari penjualan properti saat ini mungkin agak rendah. Perputaran properti umumnya besar, tetapi saat ini bukan periode keberuntungan virgo.