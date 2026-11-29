JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra mandiri dan menikmati keberhasilan setelah mengambil keputusan yang tepat. Penilaian libra akan dihargai dan dinilai oleh orang lain.

Percayalah pada insting dan berani dalam membuat pilihan dan tindakan, karena hal itu akan membawa libra melangkah dalam mencapai tujuan hidup. Keberuntungan akan membawa libra berjalan lebih jauh. Perhatikan perubahan suasana hati dan sampaikan ide-idemu kepada atasan.

Terdapat lebih banyak getaran positif pada jiwa zodiak scorpio hari ini. Hari ini, scorpio dapat mengharapkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Terlebih lagi, cinta kepada keluarga dapat menjadi sumber kebahagiaan.

Habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan terlibatlah dalam percakapan dengan mereka. Buat mereka merasakan betapa scorpio mencintai dan peduli kepada mereka. Cobalah mengumpulkan lebih banyak energi positif dari keluargamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 29 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga jika ragu tentang hubungan asmara saat ini. Terkait karir, selesaikan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan atasan.

Sementara itu, ingatlah bahwa harga diri yang sehat akan memancarkan aura yang sehat pada kulit. Terkait keuangan, libra perlu mewaspadai risiko yang terlibat saat sedang memasuki transaksi properti yang berisiko.

Cinta Libra

Jika ragu tentang seberapa jauh atau cepat harus melanjutkan hubungan asmara, pertimbangkan untuk meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga.

Mereka akan memberikan nasihat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik libra. Jadi, ambil keputusan berdasarkan intuisi sendiri dan nasihat dari orang yang disayangi.

Karir Libra

Saat ini, libra sangat percaya diri. Libra akan mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan mampu memenuhi harapan atasan.

Libra memberikan seratus persen untuk semua kewajiban profesional, sehingga memungkinkan untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kinerja. Kepercayaan diri dan sikap libra akan mengesankan semua orang.

Kesehatan Libra

Libra perlu tampil maksimal dan orang-orang di sekitar akan memperhatikannya dengan jelas. Hari ini, semua mata akan tertuju pada libra. Harga diri yang sehat akan memancarkan aura yang sehat pada kulit, jadi ingatkan diri sendiri akan semua kualitas luar biasa yang dimiliki.

Keuangan Libra

Bacalah detail kecil dengan saksama sebelum menyelesaikan kesepakatan apa pun. Beberapa kesalahan kecil mungkin tercantum. Libra sedang memasuki transaksi properti yang berisiko, sehingga perlu mewaspadai risiko yang terlibat.

Libra mungkin melewatkan beberapa informasi penting yang tertulis dalam huruf kecil pada dokumen. Berhati-hatilah dan evaluasi dokumen secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio sebaiknya tidak menetapkan batasan terkait pernikahan anak, jika merupakan orang tua. Terkait karir, cara yang inovatif dalam melakukan sesuatu akan membuat scorpio mendapatkan rasa hormat di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan hal-hal untuk meningkatkan suasana hati seperti berolahraga. Pada ranah keuangan, awasi semua harta benda milikmu karena berisiko hilang atau rusak.

Cinta Scorpio

Jika merupakan orang tua, scorpio mungkin berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak. Scorpio mungkin berpikir nasihat yang diberikan adalah karena cinta dan niat baik.

Tetapi, campur tangan scorpio justru berdampak negatif pada anak. Cobalah untuk menjaga jarak dan saling menghormati dalam hal keputusan pernikahan anak.

Karir Scorpio

Cara inovatif scorpio dalam melakukan sesuatu, akan mendapatkan rasa hormat dari atasan di tempat kerja. Scorpio harus mendorong kreativitas di dalam diri agar dapat memperoleh manfaat lebih lanjut.

Gunakan kemampuan belajar dari pengalaman negatif untuk melakukan sesuatu dengan cara baru di masa depan. Pada saat yang sama, pelajari cara mengatasi masalah yang rumit untuk meningkatkan prospek karir.

Kesehatan Scorpio

Kesehatan scorpio meningkat berkat suasana hati yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Kebahagiaan dan rasa percaya diri, memiliki kekuatan penyembuhan yang besar.

Memperbaiki kondisi fisik dapat dimulai dengan membenahi kondisi emosional. Lakukan hal-hal yang meningkatkan suasana hati, seperti berolahraga, agar merasa lebih baik dan kuat di semua aspek.

Keuangan Scorpio