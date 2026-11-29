JawaPos.com - Transit hari ini mungkin membuat zodiak sagitarius merasa sedikit lesu, karena tekanan pekerjaan mulai terasa. Ingatlah untuk tetap tenang dan positif, karena ini adalah fase sementara dan akan segera berlalu. Fokuslah pada kesehatan, karena masalah kesehatan dapat meningkatkan komplikasi di tempat kerja.

Hidup zodiak capricorn akan terasa damai dan tenteram. Hari ini tampaknya menjadi waktu yang krusial untuk memperbaiki hubungan yang retak, karena capricorn akan stabil secara emosional.

Capricorn akan dapat melakukan percakapan yang jujur ​​dengan orang-orang terkasih. Jadi, manfaatkan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 29 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu waspada karena ada gangguan dalam hubungan asmara yang menghambat keharmonisan. Terkait karir, ubah hidupmu menjadi lebih baik dengan berpikir positif dan percaya diri.

Sementara itu, manfaatkan keadaan damai hari ini dengan melakukan yoga atau meditasi. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah karena sagitarius akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi dengan terlibat dalam masalah hukum.

Cinta Sagitarius

Kemungkinan, ada beberapa gangguan dalam hubungan yang menghambat keharmonisan. Akhir-akhir ini, keluarga tidak mendukung pilihan pasangan sagitarius. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesal atau pahit dalam dirimu.

Cobalah untuk menghindari perasaan negatif ini, karena keluarga hanya melakukan apa yang menurut mereka baik. Dengarkan alasan mereka, dan sampaikan sisi ceritamu dengan jelas serta tanpa emosi yang berlebihan.

Karir Sagitarius

Gunakan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan diri untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Menyingkirkan pikiran negatif, akan memungkinkan sagitarius merasa lebih berenergi dan positif.

Manfaatkan gelombang kepercayaan diri ini untuk mencapai puncak baru dalam karir. Sagitarius telah bekerja keras untuk meraih kesuksesan dan pantas mendapatkan penghargaan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini adalah hari yang tenang, tenteram, dan penuh percaya diri. Sagitarius akan merasa sehat, bugar, dan sangat percaya diri.

Sagitarius berada dalam kondisi emosional yang sangat baik dan penuh keyakinan. Kembangkan keadaan damai ini dengan melakukan yoga atau meditasi agar ketenangan batinmu semakin meningkat.

Keuangan Sagitarius

Jika terlibat dalam masalah hukum, sagitarius akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi. Hal ini merupakan pukulan berat, tetapi jangan sampai putus asa.

Pengurasan sumber daya yang dialami akan seimbang. Teruslah berusaha untuk menyelesaikan litigasi secepat mungkin guna mengurangi stres.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu sebentar untuk memanfaatkan momen ekstra bersama pasangan. Terkait karir, gunakan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuanmu kepada atasan.

Sementara itu, manfaatkan ketenangan pikiran yang dimiliki untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, permohonan pinjaman yang capricorn ajukan saat ini, kemungkinan besar akan disetujui.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn sebenarnya ingin menghabiskan waktu bersama pasangan. Namun, jadwal dan tanggung jawab tidak memungkinkan hal ini.

Cobalah meluangkan waktu sebentar saja untuk memanfaatkan momen ekstra bersama orang yang dicintai. Ini adalah momen-momen yang perlu kalian berdua hargai.

Karir Capricorn

Kemungkinan, capricorn akan melihat beberapa proyek baru dan menarik di tempat kerja. Proyek-proyek ini mungkin tampak asing pada awalnya, tetapi capricorn akan segera mampu mengendalikannya.

Hadapi masalah apa pun dengan kecerdasan. Capricorn harus menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan diri sendiri kepada atasan.

Kesehatan Capricorn

Capricorn akan benar-benar memancarkan pesona dan ketenangan yang membuat orang lain terkesan. Capricorn merasa baik secara fisik maupun emosional.

Ketegangan mental capricorn rendah hari ini, sehingga capricorn memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Manfaatkan semua atribut positif ini sebaik-baiknya.

Keuangan Capricorn

Jika ingin mengajukan pinjaman usaha, maka saat ini tepat untuk mengajukannya. Permohonan pinjaman yang diajukan kini, kemungkinan besar akan disetujui.