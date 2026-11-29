JawaPos.com - Hari ini tepat bagi zodiak aquarius untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Mereka akan membawa kebahagiaan bagi aquarius. Perjalanan singkat ini akan bermanfaat dan membantu aquarius mengisi kembali energi dan meremajakan diri.

Jangan stres karena masalah pekerjaan. Manfaatkan hari ini untuk menjalin ikatan dengan orang-orang terdekat dan ciptakan lebih banyak kenangan indah.

Zodiak pisces mungkin disalahpahami oleh seseorang yang penting. Tidak apa-apa, hal-hal seperti itu sering terjadi dalam hidup. Sampaikan pendapat dari sisimu dengan sederhana dan jelas, agar orang tersebut tidak menyalahkanmu.

Orang tersebut mungkin sangat dekat secara emosional dengan pisces, jadi berhati-hatilah agar tidak terjadi konflik. Berdebat bukanlah pilihan yang baik dan dapat meninggalkan bekas seumur hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 29 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya menghindari konflik dengan memperhatikan ucapan sendiri. Terkait karir, aquarius akan mendapat apresiasi serta mampu memotivasi orang lain melalui kemampuan komunikasi yang baik.

Sementara itu, berikan afirmasi positif kepada diri sendiri agar lebih percaya diri. Pada sisi keuangan, sebaiknya tunda dulu pembelian properti karena bisa saja muncul beberapa masalah dalam waktu dekat.

Cinta Aquarius

Aquarius perlu berhati-hati, karena pertengkaran dalam hubungan sangat mungkin terjadi. Aquarius dapat menghindari hal ini jika memperhatikan ucapan sendiri.

Tetaplah waspada jika pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan memperburuk keadaan dari yang seharusnya. Bersikaplah lembut dan penuh perhatian agar aquarius mampu melewati hari ini dengan baik.

Karir Aquarius

Aquarius akan bersinar karena kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kekuatan batin aquarius akan terlihat oleh semua orang, sehingga aquarius akan mendapat apresiasi dan mampu memotivasi orang lain.

Gunakanlah keterampilan dan pesonamu untuk mendorong pekerjaan berjalan maju dan membuat rekan kerja merasa dibutuhkan dan berguna.

Kesehatan Aquarius

Hari ini, pastikan untuk memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Lakukan tindakan kemurahan hati yang akan membuatmu merasa bangga pada diri sendiri.

Aura positif yang aquarius rasakan dari dalam, pasti akan terpancar pada orang-orang di sekitar. Pada akhirnya, aquarius akan mendapatkan kembali kepercayaan diri yang hilang dan merasa jauh lebih yakin pada diri sendiri.

Keuangan Aquarius

Jika sedang mempertimbangkan untuk membeli properti, sebaiknya tunda dulu pembelian apa pun. Kemungkinan, planet-planet akan menimbulkan beberapa masalah dalam waktu dekat.

Bahkan jika berencana pindah ke rumah baru, sebaiknya tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait hal tersebut.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus berhati-hati karena hubungan asmara yang dijalin saat ini bisa saja gagal atau berantakan. Terkait karir, identifikasi keahlian utamamu untuk mengetahui cara menghasilkan uang dari hal tersebut.

Sementara itu, biarkan tubuh dan pikiranmu rileks dan pulihkan sebagian kekuatan yang hilang akibat kelelahan atau stres. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda agar cepat selesai.

Cinta Pisces

Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat pisces merasa sedikit sedih hari ini. Singkirkan perasaan itu, karena periode ini bersifat sementara.

Terkadang, komitmen bisa saja gagal atau berantakan, tetapi ingatlah bahwa teman sejati dan orang-orang terkasih akan selalu bersama pisces.

Karir Pisces

Mental dan kemampuan komunikasi pisces hari ini akan sangat baik. Identifikasi keahlian utamamu, dan lihat apakah ada cara untuk menghasilkan uang dari hal tersebut.

Jangan meremehkan diri sendiri, karena pisces memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada orang lain. Pisces tidak akan pernah tahu apakah bisa sukses di bidang baru kecuali mencobanya.

Kesehatan Pisces

Hari ini adalah hari untuk beristirahat, seperti tidur siang, menonton film, mengobrol dengan teman, atau melakukan pijat. Namun, jangan memaksakan diri lebih dari yang diperlukan.

Cobalah membiarkan tubuh dan pikiran rileks dan pulihkan sebagian kekuatan dan ketangkasan mental yang hilang akibat kelelahan dan stres. Manjakan diri sendiri dengan bersantai.

Keuangan Pisces

Segera pasarkan rumah jika ingin mendapatkan kemajuan dalam penjualannya. Periode ini tepat untuk mencoba mempercepat transaksi properti yang tertunda agar segera selesai.