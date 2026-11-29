JawaPos.com - Menjelang penghujung tahun 2026, selalu ada harapan baru tentang hal-hal baik yang mungkin datang tanpa diduga.

Desember menjadi momen yang dinantikan sebagian orang untuk melihat kembali perjalanan selama setahun sekaligus menantikan kejutan istimewa yang dapat membawa kebahagiaan.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 4 shio yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan kejutan besar pada Desember 2026.

Kejutan tersebut tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat berupa kabar menggembirakan, perhatian dari orang terdekat, perkembangan hubungan asmara, hingga pencapaian dalam pekerjaan.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapatkan kejutan spesial menjelang pergantian tahun?

Berdasarkan gambaran kartu tarot, Shio Macan, Kuda, Kerbau, dan Kelinci menjadi 4 shio yang memiliki potensi memperoleh pengalaman membahagiakan.

Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Jumat (27/11).

1. Shio Macan

KEJUTAN ASMARA DAN PENINGKATAN KARIER

Shio Macan dikenal memiliki karakter berkarisma, berwibawa, disiplin, dan percaya diri.

Mereka juga cenderung memiliki kreativitas tinggi serta kemampuan berkomunikasi secara lugas.

Dalam hubungan asmara, pemilik shio ini digambarkan sebagai pribadi romantis yang menghargai kesetiaan dan komitmen.

Menurut pembacaan tarot, Desember 2026 berpotensi menjadi periode penuh kebahagiaan bagi Shio Macan.

Kejutan yang datang diprediksi berkaitan dengan hubungan pribadi, seperti mendapatkan hadiah istimewa dari pasangan, menerima lamaran pernikahan, atau memperoleh kabar kehamilan dalam keluarga.

Dari sisi pekerjaan, ada pula peluang mendapatkan kenaikan gaji, promosi jabatan, maupun apresiasi dari atasan atas usaha yang telah dilakukan.

2. Shio Kuda

KEJUTAN MATERI DAN PENGALAMAN MENYENANGKAN

Pemilik Shio Kuda digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, berpikiran positif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga.

Mereka juga dikenal menghargai persahabatan, menjaga nama baik, serta berusaha melihat setiap permasalahan dari sudut pandang yang lebih baik.

Kesetiaan dan kejujuran menjadi karakter yang cukup menonjol dalam gambaran shio ini.

Menjelang akhir 2026, Shio Kuda diprediksi berpeluang menerima kejutan yang berkaitan dengan kenyamanan hidup dan kebahagiaan keluarga.

Bentuknya bisa berupa hadiah kendaraan, fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, atau bantuan keluarga untuk memiliki rumah sendiri.

Selain itu, ada kemungkinan mendapatkan hadiah perhiasan, perjalanan wisata ke luar kota maupun luar negeri, atau pengalaman menyenangkan bersama sahabat yang sudah lama tidak bertemu.

3. Shio Kerbau

KEJUTAN HADIAH DAN KABAR MEMBAHAGIAKAN

Shio Kerbau memiliki gambaran karakter pekerja keras, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka cenderung mengutamakan keluarga serta memiliki komitmen kuat dalam menjalani hubungan.

Selain itu, pemilik shio ini dikenal sederhana, setia, dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh.

Berdasarkan pembacaan tarot, Desember 2026 berpotensi menghadirkan kejutan istimewa bagi Shio Kerbau.

Salah satunya berupa hadiah dari pasangan, seperti lamaran pernikahan atau pemberian barang berharga.

Ada pula kemungkinan memperoleh hadiah ponsel baru, mendapatkan buah tangan istimewa dari teman yang pulang dari luar negeri, hingga diajak berlibur ke Singapura atau Malaysia.

Berbagai kemungkinan tersebut digambarkan sebagai bentuk perhatian yang dapat membuat penghujung tahun terasa lebih berkesan.

4. Shio Kelinci

KEJUTAN HADIAH BERHARGA DAN KEBAHAGIAAN ASMARA

Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lincah, kreatif, mudah bergaul, dan pandai menjaga penampilan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati, jujur, serta senang memberikan dukungan kepada orang-orang terdekat.

Dalam hubungan asmara, pemilik shio ini cenderung romantis dan mengutamakan kesetiaan.

Pada Desember 2026, Shio Kelinci diprediksi berpeluang mendapatkan kejutan besar, terutama dalam bentuk hadiah bernilai tinggi.

Menurut gambaran tarot, kejutan tersebut bisa berupa emas batangan, perhiasan, atau hadiah ponsel baru dari orang terdekat.

Tidak hanya itu, pemilik shio ini juga berpeluang mendapatkan kejutan romantis, seperti dilamar pasangan atau diajak melakukan perjalanan ke luar negeri.