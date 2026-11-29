JawaPos.com - November menjadi salah satu periode yang menarik untuk melihat peluang dan keberuntungan finansial berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok.

Menjelang penghujung tahun, sejumlah shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif, terutama dalam urusan pekerjaan, penghasilan, dan kestabilan keuangan.

Dalam pembacaan kali ini, terdapat 6 shio yang diprediksi memperoleh energi keberuntungan dalam hal finansial.

Karakter seperti pekerja keras, pantang menyerah, mudah beradaptasi, hingga memiliki kemampuan membangun relasi menjadi gambaran yang menyertai ramalan masing-masing shio.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi banjir rezeki pada November 2026? Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

Simak 6 ramalan berikut yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (28/11).

1. Shio Kuda

Pekerja keras dan pantang menyerah

Shio Kuda dikenal memiliki karakter gigih, pemberani, dan ambisius dalam mengejar sesuatu yang diinginkan.

Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, berbagai hambatan justru menjadi dorongan untuk mencoba kembali hingga berhasil mencapai tujuan.

Dalam pergaulan, pemilik shio ini juga dikenal mudah bersosialisasi, memiliki banyak relasi, serta mampu membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan, November 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa keberuntungan finansial bagi Shio Kuda.

Ada peluang peningkatan penghasilan yang dapat membuat kondisi keuangan semakin baik.

Kegigihan dan kemampuan mereka dalam menjalin relasi berpotensi membuka kesempatan baru, baik melalui pekerjaan maupun usaha.

Meski demikian, pengendalian emosi dan sikap keras kepala tetap perlu diperhatikan agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Shio Kelinci

Pemikir, rajin belajar, dan mudah beradaptasi

Shio Kelinci memiliki karakter pendiam, tetapi dikenal lebih banyak bertindak daripada berbicara.

Mereka cenderung memiliki pemikiran mendalam, sensitif terhadap lingkungan sekitar, dan mudah tersentuh oleh berbagai keadaan.

Selain itu, pemilik shio ini juga dikenal rajin belajar, memiliki wawasan luas, serta mampu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.

Meski terkadang mudah tersinggung dan sulit melupakan kekecewaan, mereka termasuk pribadi yang setia dan memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Dalam ramalan November 2026, Shio Kelinci diprediksi membawa keberuntungan yang berkaitan dengan peningkatan kondisi keuangan.

Ada gambaran peluang memperoleh penghasilan lebih besar sehingga kehidupan finansial berpotensi mengalami perubahan positif.

Kebiasaan belajar dan kemampuan beradaptasi dapat menjadi modal penting untuk menangkap kesempatan baru.

Namun, mereka tetap perlu mengelola pengeluaran dan tidak membiarkan perasaan memengaruhi keputusan finansial.

3. Shio Ayam

Rajin, dermawan, dan gemar mencoba hal baru

Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang rajin, pekerja keras, dan memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tanggung jawab.

Mereka juga senang mempelajari hal baru serta tidak mudah kesulitan ketika harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.

Sifat empati yang besar membuat pemilik shio ini mudah tergerak untuk membantu orang lain.

Bahkan, ketika memiliki kelebihan rezeki, mereka cenderung senang berbagi dan tidak terlalu perhitungan kepada orang-orang terdekat.

Menurut pembacaan ramalan, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi Shio Ayam dalam urusan keuangan.

Mereka diprediksi berpeluang mengalami peningkatan penghasilan dan memperoleh kesempatan yang mendukung kesejahteraan hidup.

Sifat rajin dan kemauan untuk terus belajar dapat membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki.

Meski demikian, kebiasaan berbagi sebaiknya tetap diimbangi dengan perencanaan keuangan agar kebutuhan pribadi dan tabungan tidak terabaikan.

4. Shio Babi

Percaya diri dan memiliki kemampuan mencari peluang

Shio Babi digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki semangat besar dalam bekerja.

Mereka termasuk orang yang senang mencoba pengalaman baru dan memiliki kepercayaan diri dalam mencari penghasilan.

Namun, karakter yang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain terkadang membuat mereka kesulitan menentukan pilihan.

Selain itu, kebiasaan berubah pikiran dan kurang cermat dalam mengatur pengeluaran menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika sedang memiliki banyak uang.

Dalam ramalan November 2026, Shio Babi diprediksi menjadi salah satu shio yang berpeluang memperoleh keberuntungan finansial.

Rezeki digambarkan dapat datang melalui berbagai arah, baik dari pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Kemampuan mencari peluang menjadi modal yang dapat mendukung peningkatan penghasilan.

Akan tetapi, mereka perlu lebih disiplin dalam mengelola uang agar pendapatan yang diperoleh tidak cepat habis akibat pengeluaran yang kurang terencana.

5. Shio Macan

Berkarisma, tegas, dan memiliki jiwa sosial

Shio Macan dikenal memiliki karakter berkarisma, tegas, dan cenderung lebih suka menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara.

Mereka juga memiliki pendirian kuat, setia, serta bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dianggap penting.

Sifat baik hati dan kepedulian sosial membuat pemilik shio ini senang membantu orang lain.

Namun, keras kepala dan gengsi yang cukup tinggi terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harus menerima pendapat atau masukan dari orang lain.

Berdasarkan ramalan, November 2026 diprediksi membawa kabar baik bagi Shio Macan, khususnya dalam urusan finansial.

Kondisi keuangan mereka digambarkan berpotensi mengalami peningkatan sehingga kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan semakin terbuka.

Ketegasan dan rasa tanggung jawab dapat membantu mereka mengambil langkah penting dalam pekerjaan maupun usaha.

Jika mampu mengimbangi ambisi dengan pertimbangan yang matang, peluang positif yang datang berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.

6. Shio Kerbau

Bertanggung jawab dan konsisten dalam bekerja

Shio Kerbau memiliki karakter pekerja keras, gigih, dan sangat memperhatikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Mereka dikenal serius dalam membangun karier serta memiliki kepedulian besar terhadap keluarga.

Dalam hubungan pribadi, pemilik shio ini cenderung setia dan konsisten, meskipun terkadang lebih memilih memendam perasaan ketika mengalami kekecewaan.

Mereka juga termasuk pribadi yang tekun, tetapi perlu memperhatikan kebiasaan mengeluarkan uang agar penghasilan yang diperoleh dapat dikelola dengan baik.

Menurut ramalan November 2026, Shio Kerbau diprediksi memiliki peluang mendapatkan peningkatan finansial.

Rezeki digambarkan semakin mendekat melalui hasil kerja keras dan kesempatan yang mendukung perkembangan karier maupun usaha.

Konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab dapat menjadi kekuatan untuk meraih hasil yang lebih baik.