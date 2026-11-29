JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra mandiri dan menikmati keberhasilan setelah mengambil keputusan yang tepat. Penilaian libra akan dihargai dan dinilai oleh orang lain.

Percayalah pada insting dan berani dalam membuat pilihan dan tindakan, karena hal itu akan membawa libra melangkah dalam mencapai tujuan hidup. Keberuntungan akan membawa libra berjalan lebih jauh. Perhatikan perubahan suasana hati dan sampaikan ide-idemu kepada atasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Minggu, 29 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga jika ragu tentang hubungan asmara saat ini. Terkait karir, selesaikan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan atasan.

Sementara itu, ingatlah bahwa harga diri yang sehat akan memancarkan aura yang sehat pada kulit. Terkait keuangan, libra perlu mewaspadai risiko yang terlibat saat sedang memasuki transaksi properti yang berisiko.

Kesehatan Libra

Libra perlu tampil maksimal dan orang-orang di sekitar akan memperhatikannya dengan jelas. Hari ini, semua mata akan tertuju pada libra.

Harga diri yang sehat akan memancarkan aura yang sehat pada kulit, jadi ingatkan diri sendiri akan semua kualitas luar biasa yang dimiliki.

Keuangan Libra

Bacalah detail kecil dengan saksama sebelum menyelesaikan kesepakatan apa pun. Beberapa kesalahan kecil mungkin tercantum. Libra sedang memasuki transaksi properti yang berisiko, sehingga perlu mewaspadai risiko yang terlibat.