JawaPos.com - Hidup zodiak capricorn akan terasa damai dan tenteram. Hari ini tampaknya menjadi waktu yang krusial untuk memperbaiki hubungan yang retak, karena capricorn akan stabil secara emosional.

Capricorn akan dapat melakukan percakapan yang jujur ​​dengan orang-orang terkasih. Jadi, manfaatkan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 29 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu sebentar untuk memanfaatkan momen ekstra bersama pasangan. Terkait karir, gunakan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuanmu kepada atasan.

Sementara itu, manfaatkan ketenangan pikiran yang dimiliki untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, permohonan pinjaman yang capricorn ajukan saat ini, kemungkinan besar akan disetujui.

Kesehatan Capricorn

Capricorn akan benar-benar memancarkan pesona dan ketenangan yang membuat orang lain terkesan. Capricorn merasa baik secara fisik maupun emosional.

Ketegangan mental capricorn rendah hari ini, sehingga capricorn memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Manfaatkan semua atribut positif ini sebaik-baiknya.

Keuangan Capricorn

Jika ingin mengajukan pinjaman usaha, maka saat ini tepat untuk mengajukannya. Permohonan pinjaman yang diajukan kini, kemungkinan besar akan disetujui.