JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin disalahpahami oleh seseorang yang penting. Tidak apa-apa, hal-hal seperti itu sering terjadi dalam hidup. Sampaikan pendapat dari sisimu dengan sederhana dan jelas, agar orang tersebut tidak menyalahkanmu.

Orang tersebut mungkin sangat dekat secara emosional dengan pisces, jadi berhati-hatilah agar tidak terjadi konflik. Berdebat bukanlah pilihan yang baik dan dapat meninggalkan bekas seumur hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 29 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus berhati-hati karena hubungan asmara yang dijalin saat ini bisa saja gagal atau berantakan. Terkait karir, identifikasi keahlian utamamu untuk mengetahui cara menghasilkan uang dari hal tersebut.

Sementara itu, biarkan tubuh dan pikiranmu rileks dan pulihkan sebagian kekuatan yang hilang akibat kelelahan atau stres. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda agar cepat selesai.

Kesehatan Pisces

Hari ini adalah hari untuk beristirahat, seperti tidur siang, menonton film, mengobrol dengan teman, atau melakukan pijat. Namun, jangan memaksakan diri lebih dari yang diperlukan.

Cobalah membiarkan tubuh dan pikiran rileks dan pulihkan sebagian kekuatan dan ketangkasan mental yang hilang akibat kelelahan dan stres. Manjakan diri sendiri dengan bersantai.

Keuangan Pisces

Segera pasarkan rumah jika ingin mendapatkan kemajuan dalam penjualannya. Periode ini tepat untuk mencoba mempercepat transaksi properti yang tertunda agar segera selesai.