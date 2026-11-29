JawaPos.com - Beberapa hari yang lalu, zodiak leo melesat seperti peluru dan mampu membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Namun sekarang, leo bergulat dengan keraguan yang melemahkan seluruh energimu.

Merenungkan kejadian beberapa hari terakhir, jelas bahwa leo tidak perlu gegabah dalam mengejar tujuan. Jangan menyerah dan pikirkan kembali strategimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 29 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tenang dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak dimaksudkan kepada pasangan. Terkait karir, daya tarik dan tekad leo akan membawa kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.

Sementara itu, leo perlu menegaskan tentang kualitas luar biasa yang dimiliki diri sendiri. Terkait keuangan, cobalah mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang.

Cinta Leo

Hari ini akan sedikit menguji kesabaran leo. Tugas leo adalah tetap tenang dan memastikan untuk tidak mengatakan apa pun kepada pasangan tentang hal-hal yang tidak benar-benar dimaksudkan. Bicarakanlah semua dengan pasangan dan jangan tidur dalam keadaan marah malam ini.

Karir Leo

Hari ini, leo merasa baik dan juga beruntung. Pesona dan tekad bawaan leo menghasilkan keajaiban di sektor profesional dan sosial. Daya tarik pribadi dan tekad leo akan membawa pada kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.

Kesehatan Leo

Rasa percaya diri leo sedang tinggi, dan orang-orang di sekitar memperhatikan perubahan positif ini. Jangan sampai sombong dan teruslah menegaskan diri tentang kualitas luar biasa yang dimiliki.

Keuangan Leo

Leo mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi di properti sebagai investasi jangka panjang. Namun, leo sebaiknya tidak mengejar opsi ini sekarang. Bisa jadi, ini bukanlah jalan yang tepat untuk mendapatkan keamanan jangka panjang.