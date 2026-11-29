JawaPos.com - Zodiak aries menunggu saat yang tepat untuk melakukan petualangan baru dengan semangat baru, setelah melakukan meditasi selama beberapa bulan terakhir. Ketahuilah bahwa saat itu hampir tiba.

Aries memiliki strategi, tujuan, dan sarana yang dibutuhkan untuk berhasil. Hanya sedikit pekerjaan lagi yang tersisa. Kumpulkan kekuatanmu dan bersiaplah untuk bertindak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 29 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mengirim pesan indah kepada pasangan untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan. Terkait karir, bersikaplah sebaik mungkin agar tidak ada yang meragukanmu.

Sementara itu, kemauan untuk bekerja keras memungkinkan aries untuk tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan. Terkait keuangan, periode saat baik bagi aries untuk membeli properti atau merencanakannya.

Cinta Aries

Untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan asmara, kirimkan pesan yang indah kepada pasangan. Hal ini akan membuat pasangan mengetahui keinginanmu untuk melanjutkan dan memperdalam ikatan romantis ini. Apa pun yang aries lakukan, pastikan tulus.

Karir Aries

Aries berada dalam kondisi terbaik di tempat kerja. Apa pun yang aries lakukan, tampaknya memberikan hasil yang sangat baik. Kolega akan kagum dengan pencapaian aries.

Presentasi yang harus aries berikan kepada kolega atau klien, juga berjalan sangat baik sehingga atasan terkesan. Berperilakulah sebaik mungkin agar tidak ada satu pun yang memiliki alasan untuk meragukanmu.

Kesehatan Aries

Aries penuh keberanian dan memiliki kemauan untuk bekerja keras. Hal ini akan memungkinkan aries untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan.

Aries mungkin merasa ingin lepas kendali, tetapi jangan khawatir. Pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmati aspek positif yang dimiliki dalam hidup.

Keuangan Aries