JawaPos.com - Hari ini, akan menjadi momen yang tepat untuk mengalihkan perhatian. Zodiak gemini harus melakukan seperti yang dilakukan seorang seniman ketika ia telah mengerjakan sebuah lukisan terlalu lama, yaitu mundur sejenak.

Gemini perlu bertemu beberapa orang, bepergian, dan menjernihkan pikiran. Hal ini tidak pernah mudah bagi gemini, tetapi jangan ragu. Gemini akan menyadari kemudian bahwa itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 29 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan zodiak gemini dengan seseorang yang spesial berkembang menjadi lebih serius. Terkait karir, berikan kesan yang baik jika ingin wawancara pekerjaanmu berjalan lancar.

Sementara itu, gemini penuh percaya diri berkat tingkat energi yang cukup tinggi hari ini. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di bidang properti.

Cinta Gemini

Hari ini menyenangkan karena seseorang yang sangat spesial akan semakin dekat dan hubungan dengannya berkembang menjadi lebih serius.

Hal ini akan memberi gemini momen-momen kebahagiaan. Namun, akan lebih baik bagi gemini untuk tidak membiarkan perasaan tidak aman memengaruhi hubungan ini.

Karir Gemini

Gemini mungkin akan menghadiri wawancara pekerjaan baru. Jika ingin berjalan lancar, cobalah memberikan kesan yang baik. Kenakan setelan paling profesional dan perbarui resume milikmu, guna menunjukkan kemampuan terbaikmu hari ini.

Kesehatan Gemini

Tingkat energi dan kepercayaan diri gemini cukup tinggi. Gemini siap menghadapi dunia dengan penuh percaya diri serta mampu melakukan latihan ekstra pada hari ini. Kepercayaan diri gemini terlihat jelas , karena orang lain pasti akan memperhatikannya.

Keuangan Gemini

Jika berencana untuk mendiversifikasi aset dan mempertimbangkan investasi properti, sebaiknya tunggu sedikit lebih lama sebelum mengambil keputusan. Saat ini mungkin tidak menguntungkan untuk melakukannya.