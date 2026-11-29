JawaPos.com - Menjelang pergantian bulan, peluang mendapatkan pemasukan tambahan kerap menjadi harapan banyak orang.

Ada kalanya rezeki datang dari hasil kerja keras yang selama ini diperjuangkan, tetapi tidak jarang pula muncul melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan setiap shio kerap dikaitkan dengan dinamika kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Menurut pembacaan kartu tarot, terdapat enam shio yang diprediksi memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial pada akhir bulan.

Pemasukan tersebut digambarkan bisa datang dari berbagai sumber, mulai dari proyek pekerjaan yang berjalan lancar, peluang bisnis, hasil usaha, hingga bantuan atau pemberian dari orang terdekat.

Keenam shio ini adalah Kambing, Kuda, Babi, Macan, Monyet, dan Kerbau.

Masing-masing memiliki gambaran karakter serta potensi peruntungan yang berbeda.

Lantas, apakah shio Anda termasuk dalam daftar yang diprediksi berpeluang mendapatkan uang tambahan dan rezeki tak terduga di akhir bulan?

Simak ulasan lengkapnya berikut ini yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (28/11).

1. Shio Kambing

Pekerja keras dengan empati besar, peluang rezeki datang dari berbagai sumber.

Shio Kambing dikenal memiliki karakter pekerja keras, rajin, dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka juga cenderung ceria, humoris, serta mudah menjalin komunikasi dengan orang lain.

Sifat empati yang tinggi membuat pemilik shio ini senang membantu sesama, meskipun terkadang terlalu memikirkan perasaan orang lain hingga mudah tersinggung.

Menurut pembacaan kartu, Shio Kambing diprediksi berpeluang mendapatkan pemasukan tambahan pada akhir bulan.

Sumbernya bisa berasal dari proyek yang berhasil diselesaikan, pekerjaan yang semakin lancar, maupun pemberian dari pasangan atau orang terdekat.

Keberuntungan finansial ini digambarkan datang melalui beberapa arah sekaligus sehingga menjadi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan.

2. Shio Kuda

Mandiri dan gigih, peluang finansial muncul melalui keberanian mengambil kesempatan.

Pemilik Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, keberanian, dan kemandirian dalam menjalani kehidupan.

Mereka termasuk pribadi yang tidak suka bergantung kepada orang lain dan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal.

Selain itu, karakter dermawan membuat mereka senang berbagi ketika memiliki kelebihan rezeki.

Namun, sifat ego yang tinggi dan emosi yang terkadang sulit dikendalikan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Dalam pembacaan tarot, Shio Kuda termasuk salah satu yang diprediksi berpeluang memperoleh uang tak terduga pada akhir bulan.

Kemampuan melihat kesempatan, terutama dalam urusan bisnis dan pekerjaan, digambarkan dapat membuka jalan bagi pemasukan tambahan.

Rezeki tersebut berpotensi hadir melalui peluang usaha, pekerjaan baru, atau kesempatan yang sebelumnya belum terpikirkan.

3. Shio Babi

Mudah membangun relasi, peluang pemasukan datang dari jaringan pertemanan dan pekerjaan.

Shio Babi memiliki karakter yang ramah, percaya diri, dan mudah bergaul dengan banyak orang.

Mereka dikenal memiliki lingkaran pertemanan yang luas sehingga relatif mudah membangun hubungan sosial.

Selain itu, pemilik shio ini juga digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan berani menghadapi tantangan.

Meski demikian, mereka perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan karena cenderung boros dan mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain.

Menurut ramalan kartu, Shio Babi diprediksi berpeluang memperoleh rezeki tambahan pada akhir bulan.

Kesempatan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, proyek yang mulai menunjukkan hasil, maupun peluang dari relasi yang selama ini terjalin.

Pemasukan tak terduga juga digambarkan berpotensi datang ketika mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia dengan lebih bijaksana.

4. Shio Macan

Berjiwa pemimpin dan ambisius, hasil perjuangan berpotensi membawa keuntungan.

Shio Macan dikenal memiliki karakter berani, tegas, berkarisma, dan pantang menyerah.

Mereka biasanya mempunyai pendirian kuat serta semangat kepemimpinan yang menonjol.

Ketika sudah menetapkan tujuan, pemilik shio ini cenderung berusaha keras untuk mencapainya.

Di sisi lain, sifat keras kepala dan kecenderungan sulit melupakan seseorang menjadi bagian dari karakter yang kerap dikaitkan dengan Shio Macan.

Pada akhir bulan, Shio Macan diprediksi memiliki peluang mendapatkan pemasukan yang tidak terduga.

Menurut pembacaan kartu, usaha dan ketekunan yang selama ini dilakukan berpotensi membuka kesempatan finansial baru.

Uang tambahan tersebut bisa berkaitan dengan hasil pekerjaan, peluang bisnis, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.

Perencanaan yang matang dapat membantu mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan lebih baik.

5. Shio Monyet

Ambisius dan penuh percaya diri, peluang keuntungan terbuka melalui proyek dan usaha.

Pemilik Shio Monyet dikenal memiliki karakter percaya diri, ambisius, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Mereka juga cenderung mempunyai keinginan kuat untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Sifat mandiri dan keberanian mengambil keputusan membuat mereka terlihat gigih dalam bekerja.

Namun, ego yang tinggi dan sikap keras kepala terkadang membuat mereka sulit menerima pendapat orang lain.

Berdasarkan ramalan kartu, Shio Monyet termasuk dalam daftar yang diprediksi berpeluang mengalami peningkatan pemasukan pada akhir bulan.

Proyek yang sebelumnya berjalan lambat digambarkan berpotensi kembali lancar, begitu pula pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan tambahan.

Harapan yang selama ini diperjuangkan juga berpeluang menunjukkan perkembangan positif, terutama jika mereka mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat.

6. Shio Kerbau

Bertanggung jawab dan suka berbagi, peluang rezeki berkaitan dengan ketekunan bekerja.

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang gigih, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja tinggi.

Mereka biasanya tidak suka menunda pekerjaan dan berusaha menyelesaikan satu tanggung jawab sebelum beralih ke tugas berikutnya.

Selain itu, pemilik shio ini juga digambarkan ramah, rendah hati, serta mempunyai kepedulian besar terhadap orang lain.

Sifat suka berbagi membuat mereka tidak keberatan membantu ketika memiliki kemampuan.

Menurut pembacaan kartu tarot, Shio Kerbau diprediksi berpeluang mendapatkan uang tambahan pada akhir bulan.

Rezeki tersebut digambarkan dapat datang melalui pekerjaan, hasil usaha, maupun kesempatan yang memberikan keuntungan finansial.

Ketekunan dan rasa tanggung jawab yang selama ini dimiliki menjadi gambaran utama dalam ramalan peruntungan mereka.