JawaPos.com - Inilah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari hubungan yang sudah tidak relevan lagi, zodiak cancer. Hal ini tidak akan mudah, tetapi cancer harus melakukannya.

Pada kehidupan profesional dan pribadi, cancer terlalu ragu untuk keluar dari situasi atau kewajiban yang tidak menyenangkan. Cancer takut menyakiti orang lain atau membuat mereka marah.

Tetapi pada akhirnya, cancer hanya menyakiti diri sendiri. Berikan lebih banyak perhatian pada kebutuhanmu dan ikuti jalanmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 29 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena hubungan yang zodiak cancer jalin saat ini akan berkembang. Terkait karir, berharaplah pertemuan terkait pekerjaan hari ini berakhir dengan hasil positif.

Sementara itu, singkirkan kebiasaan buruk serta gantilah dengan kebiasaan baru yang menyehatkan tubuh. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti kemungkinan besar akan terjadi dan bisa saja berujung ke jalur hukum.

Cinta Cancer

Saat jatuh cinta, hidup akan terlihat berbeda dan semuanya tampak segar. Kemungkinan besar, hubungan yang cancer jalin saat ini akan berkembang.

Ingatlah bahwa hanya usaha dan perhatian satu sama lain yang akan memungkinkan untuk menghidupkan hubungan secara jangka panjang.

Karir Cancer

Jika memiliki pertemuan terkait pekerjaan, cobalah mengharapkan hal tersebut akan berakhir dengan hasil positif. Pastikan untuk tidak terlambat, karena hal itu akan merusak seluruh tujuan pertemuan.