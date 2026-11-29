JawaPos.com - Kemungkinan, pikiran tentang kehidupan cinta akan menghantui zodiak virgo hari ini. Mungkin virgo tertarik untuk menjelajahi beberapa aspek hubungan yang masih dirahasiakan, tetapi tidak yakin bagaimana mengkomunikasikannya kepada pasangan.

Mungkin virgo masih menjajaki kemungkinan dan menunggu sampai yakin dengan perasaan sendiri. Bagaimanapun, virgo mungkin memutuskan untuk melanjutkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 29 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus mengatasi beberapa masalah yang muncul dengan pasangan. Mengenai karir, keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu virgo memperoleh proyek yang bergengsi.

Sementara itu, pergilah ke tempat yang tenang untuk meningkatkan kesehatan serta stamina. Terkait keuangan, virgo harus berhati-hatilah pada setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Kesehatan Virgo

Virgo mungkin perlu pergi ke tempat yang tenang untuk meningkatkan kesehatan dan stamina. Namun hari ini, virgo merasa malas dan kurang termotivasi untuk bangun dan berolahraga.

Melakukan relaksasi dan beberapa kesenangan tidak apa-apa, tetapi pastikan untuk tidak kehilangan semangat sepenuhnya.

Keuangan Virgo

Keuntungan virgi dari penjualan properti saat ini mungkin agak rendah. Perputaran properti umumnya besar, tetapi saat ini bukan periode keberuntungan virgo.