JawaPos.com – Jika zodiak taurus merasa lelah dan mudah tersinggung, ketahuilah bahwa hal ini normal. Taurus mungkin telah menjalani beberapa bulan dengan terlalu banyak belajar.

Jangan melanjutkan dengan ritme yang sama dan berhati-hatilah agar ambisimu tidak menyebabkan kelelahan fisik. Jika sakit, taurus akan semakin frustrasi. Jadi, bijaklah dan jagalah kebutuhan dasarmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 29 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus ingat bahwa pasangan akan menderita jika terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Terkait karir, bangun kontak yang akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga.

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri dan jangan selalu mengkritik diri sendiri. Terkait keuangan, pertimbangkan investasi properti domestik atau komersial untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Taurus

Cobalah fokus pada hubunganmu, daripada memikirkan orang lain untuk menjadi pasangan yang sempurna. Pasangan akan menderita jika taurus terus-menerus membandingkannya dengan orang lain.

Ingatlah bahwa semua orang memiliki kekurangan dan membuat kesalahan. Pada kenyataannya, taurus hanya membutuhkan pasangan yang penuh kasih.

Karir Taurus

Hari ini baik untuk membangun jaringan dan bertemu klien. Bersikaplah seramah mungkin. Kontak yang taurus buat hari ini akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga.