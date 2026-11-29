JawaPos.com - Inilah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari hubungan yang sudah tidak relevan lagi, zodiak cancer. Hal ini tidak akan mudah, tetapi cancer harus melakukannya.

Pada kehidupan profesional dan pribadi, cancer terlalu ragu untuk keluar dari situasi atau kewajiban yang tidak menyenangkan. Cancer takut menyakiti orang lain atau membuat mereka marah.

Tetapi pada akhirnya, cancer hanya menyakiti diri sendiri. Berikan lebih banyak perhatian pada kebutuhanmu dan ikuti jalanmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 29 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena hubungan yang zodiak cancer jalin saat ini akan berkembang. Terkait karir, berharaplah pertemuan terkait pekerjaan hari ini berakhir dengan hasil positif.

Sementara itu, singkirkan kebiasaan buruk serta gantilah dengan kebiasaan baru yang menyehatkan tubuh. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti kemungkinan besar akan terjadi dan bisa saja berujung ke jalur hukum.

Kesehatan Cancer

Singkirkan kebiasaan buruk dan gantilah dengan kebiasaan baru. Gunakan energi positif ini untuk memperbaiki kesehatan.

Setelahnya, cancer akan melihat perbedaan yang luar biasa dalam suasana hati dan tingkat energi. Pada penghujung hari, pikiran, tubuh, dan jiwa cancer akan menjadi sangat kuat.

Keuangan Cancer

Sengketa properti kemungkinan besar akan terjadi saat ini. Beberapa argumen baru-baru ini terkait properti, mungkin akan berujung ke jalur hukum.