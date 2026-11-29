JawaPos.com – Jika zodiak taurus merasa lelah dan mudah tersinggung, ketahuilah bahwa hal ini normal. Taurus mungkin telah menjalani beberapa bulan dengan terlalu banyak belajar.

Jangan melanjutkan dengan ritme yang sama dan berhati-hatilah agar ambisimu tidak menyebabkan kelelahan fisik. Jika sakit, taurus akan semakin frustrasi. Jadi, bijaklah dan jagalah kebutuhan dasarmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 29 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus ingat bahwa pasangan akan menderita jika terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Terkait karir, bangun kontak yang akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga.

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri dan jangan selalu mengkritik diri sendiri. Terkait keuangan, pertimbangkan investasi properti domestik atau komersial untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

Kesehatan Taurus

Keberanian dan tekad taurus sedang rendah saat ini, sehingga taurus tidak ingin memulai sesuatu yang baru. Taurus merasa terlalu kritis terhadap diri sendiri dan perlu lebih toleran terhadap penampilan.

Kebiasaan selalu mengkritik diri sendiri akan berdampak pada suasana hati. Oleh karena itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri mulai hari ini.

Keuangan Taurus

Jika ingin mendiversifikasi investasi dari saham dan obligasi, maka taurus harus mempertimbangkan investasi di properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.