JawaPos.com - Zodiak aries menunggu saat yang tepat untuk melakukan petualangan baru dengan semangat baru, setelah melakukan meditasi selama beberapa bulan terakhir. Ketahuilah bahwa saat itu hampir tiba.

Aries memiliki strategi, tujuan, dan sarana yang dibutuhkan untuk berhasil. Hanya sedikit pekerjaan lagi yang tersisa. Kumpulkan kekuatanmu dan bersiaplah untuk bertindak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 29 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mengirim pesan indah kepada pasangan untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan. Terkait karir, bersikaplah sebaik mungkin agar tidak ada yang meragukanmu.

Sementara itu, kemauan untuk bekerja keras memungkinkan aries untuk tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan. Terkait keuangan, periode saat baik bagi aries untuk membeli properti atau merencanakannya.

Kesehatan Aries

Aries penuh keberanian dan memiliki kemauan untuk bekerja keras. Hal ini akan memungkinkan aries untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa oleh gangguan.

Aries mungkin merasa ingin lepas kendali, tetapi jangan khawatir. Pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmati aspek positif yang dimiliki dalam hidup.

Keuangan Aries

Periode baik untuk membeli properti atau merencanakan serta mengatur pembeliannya. Mengatur keuangan tidak akan menjadi masalah jika aries mewujudkan rencana tersebut.