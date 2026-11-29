JawaPos.com - Hidup makmur dalam kedamaian mungkin terasa sulit dicapai oleh sebagian orang akhir-akhir ini.

Menurut primbon, keberuntungan bisa saja hadir pada segelintir orang lalu membawa banyak keberkahan, salah satunya hidup yang penuh rezeki.

Hidup cukup segala macam kebutuhan bisa terpenuhi pun akan didapatkan walaupun keadan tengah berlangsung penuh ketidakpastian.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa kaya raya dan stabil secara finansial di awal tahun saat sejak pengujung 2026 rezekinya mengalir deras.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pahing biasanya merupakan orang yang berkemauan kuat.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini mereka punya potensi untuk memperbaiki kehidupannya.

Berbagai urusan dan rezeki akan dilancarkan jalannya, sehingga serangkaian keberhasilan pun bisa diraih.

Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan hidup sejahtera itu sudah bisa dinikmati bersama keluarga tercinta.

2. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi biasanya merupakan orang yang pandai menempatkan diri.

Kesuksesan di jalan yang ditempuh dimungkinkan bisa mereka capai sekalipun di keadaan yang penuh ketidakpastian ini.

Menurut perhitungan, keberuntungan akan datang membuka banyak jalan sehingga jalur menuju kesuksesan pun jadi terbuka.

Selain keberuntungan, bisa menempatkan diri di berbagai tempat atau orang baru juga jadi alasan mengapa rezeki itu hadir kepada mereka.

3. Weton Selasa Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage umumnya merupakan pribadi yang sederhana.

Menurut perhitungan, sepanjang akhir tahun 2026 ini rezeki mereka tidak lebih baik dari pada orang-orang kebanyakan.

Namun, rezeki hadir menjaga mereka dari banyak hal tidak perlu sehingga perasaan ingin hidup dalam syukur selalu terjaga dalam hati.