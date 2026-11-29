JawaPos.com – Hong Seung Hee mampu membius memikat perhatian lewat drama Korea yang ia perankan, Oh! My Guard.

Dikutip dari Soompi, Minggu (29/11),drama seru ini menyoroti kisah cinta tak terduga antara Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa dari CNBLUE), seorang aktor papan atas dengan kelemahan fatal.

Sementara itu, Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama wanita dalam drama yang dibintangi Uhm Tae Bong.

Uhm Tae Bong berhasil mengatasi traumanya dan mencium Oh Hae Ra, namun, So Hyun Joo (Han Chae Ah) merasa cemburu merusak momen bahagia yang singkat itu.

Kemudian dalam episode mendatang, Uhm Tae Bong akan mencoba menenangkan Oh Hae Ra yang terguncang, sosok yang sebelumnya telah membantunya mengatasi trauma.

Terlihat keduanya bertemu larut malam di atap gedung tempat tinggal Oh Hae Ra, yang menjadi perhatian

Membuat terharu, mereka saling menatap dengan senyum tipis, Uhm Tae Bong dan Oh Hae Ra juga berpelukan erat.

Tim produksi drama berkomentar, "Bagi Oh Hae Ra, yang sejak terbangun dari kecelakaan selalu meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo.”

Ia menganggap semua itu hanyalah drama tidak serta-merta mengubah ingatan dan perasaan yang telah ia miliki selama ini.