JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun dikatakan akan ada rezeki nomplok yang bisa didapatkan oleh segelintir orang.

Keberuntungan sangat mungkin menarik beberapa hal baik untuk datang mendekat ke hidup orang-orang yang terpilih.

Berbagai macam kenikmatan dan keberkahan pun bisa diperoleh hingga akhir tahun bisa dilalui dengan penuh kegembiraan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di akhir November malah dapat banyak duit saat pengujung tahun 2026 berlangsung rezeki tak terduga.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda dikatakan akan memperoleh banyak rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan membuka jalan rezeki sehingga mereka dapat mudah mendapatkan uang.

Jelang pergantian tahun ini, mereka bisa memperoleh pemasukan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Mereka bahkan dikatakan punya peluang untuk meningkatkan harta kekayaan asalkan senantiasa bekerja keras memanfaatkan momentum yang ada.

2. Shio Kelinci

Dalam penerawangan astrolog mereka yang bershio kelinci diramalkan akan merasakan mudah rezeki di akhir bulan November 2026 ini.

Jelang pergantian tahun, pintu rezeki mereka seolah terbuka lebar sehingga banyak hal baik datang mendekat.

Astrolog meyakini, rezeki mereka tidak akan seret sekalipun telah memasuki masa-masa genting seperti di akhir bulan.

Banyak proyek, pekerjaan atau lain sebagainya yang datang sehingga selama mereka mau mengusahakan, pundi-pundi rupiah akan selalu hadir.

3. Shio Naga

Akhir tahun 2026 diramalkan menyimpan banyak kejutan bagi mereka yang lahir dengan shio naga.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini hidup merek atengah diberkahi sehingga dekat dengan hoki.

Tidak heran kalau banyak rezeki yang bisa mereka peroleh, salah satunya bonus besar atau kenaikan dalam karier.

Mereka pun jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memperoleh banyak kenikmatan di tengah keadaan yang berlangsung penuh dengan ketidakpastian.