JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Minggu ini membutuhkan sikap yang lebih terbuka, terutama ketika menghadapi persoalan yang melibatkan perasaan dan sudut pandang berbeda.

Kamu disarankan untuk tidak hanya mengandalkan penilaian sendiri, tetapi juga bersedia mendengarkan pendapat orang lain agar dapat memahami situasi dengan lebih jernih.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Minggu, 29 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang menghadapi masalah dengan pasangan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dugaan atau emosi sesaat.

Ada kemungkinan persoalan yang terlihat sederhana sebenarnya memiliki sudut pandang berbeda dari masing-masing pihak.

Cobalah membicarakan hal yang mengganjal secara terbuka agar kamu dan pasangan memiliki kesempatan untuk menjelaskan perasaan tanpa merasa disalahkan.

Leo juga perlu belajar mendengarkan sampai pasangan selesai menyampaikan pendapatnya sebelum memberikan tanggapan.

Sikap saling menghargai dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus membuat hubungan terasa lebih nyaman.

Dalam situasi tertentu, saran dari teman dekat mungkin memberikan gambaran baru mengenai persoalan yang selama ini sulit kamu pahami.

Namun, jangan langsung mengikuti semua pendapat yang diberikan karena setiap orang memiliki pengalaman dan cara pandang berbeda terhadap hubungan.

Jadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk melihat persoalan dari sisi lain, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan.

Leo tetap perlu mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan kondisi hubungan yang sedang dijalani.

Bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dapat dimulai dengan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berbicara secara jujur.

Hindari memaksakan pendapat hanya karena merasa paling memahami keadaan.

Hubungan yang harmonis membutuhkan kesediaan untuk saling mendengarkan, mengakui kesalahan, dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Sementara itu, Leo yang masih lajang dapat memanfaatkan percakapan dengan teman atau orang terdekat untuk memahami keinginan pribadi sebelum membuka hati kepada seseorang.

Kamu mungkin perlu mengevaluasi pengalaman sebelumnya agar tidak mengulangi pola hubungan yang kurang sesuai dengan harapan.

Jangan merasa harus segera menjalin kedekatan hanya karena mendapatkan dorongan dari lingkungan sekitar.

Berikan waktu untuk mengenali perasaan sendiri dan memahami karakter seseorang sebelum memutuskan melangkah lebih jauh.

Dengan pikiran yang lebih terbuka, komunikasi yang sehat, dan kemampuan mempertimbangkan masukan secara bijaksana, Leo dapat membangun hubungan yang lebih dewasa dan saling menghargai.