JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Minggu ini membutuhkan kesabaran dan rasa saling percaya agar hubungan dengan pasangan tetap berjalan harmonis.

Pengaruh Mars mendorongmu untuk lebih bijaksana ketika menghadapi perbedaan pendapat, perubahan sikap, atau situasi yang membuat komunikasi terasa kurang nyaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Minggu, 29 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan ketika pasangan terlihat lebih sibuk atau tidak memberikan perhatian seperti biasanya.

Perubahan komunikasi belum tentu menjadi tanda bahwa perasaan pasangan mulai berkurang.

Bisa jadi, masing-masing sedang menghadapi persoalan pribadi atau tanggung jawab yang membutuhkan waktu dan perhatian lebih besar.

Jika merasa kurang diperhatikan, cobalah menyampaikan perasaan secara terbuka daripada memendam kekecewaan dan berharap pasangan memahami keinginanmu tanpa penjelasan.

Komunikasi yang jujur dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk membicarakan kebutuhan emosional masing-masing.

Meski demikian, Aries perlu memperhatikan cara menyampaikan keluhan, terutama ketika sedang merasa kecewa.

Hindari berbicara dengan nada tinggi atau melontarkan perkataan yang dapat melukai perasaan pasangan hanya karena emosi sesaat.

Pilih waktu ketika suasana hati sudah lebih tenang agar persoalan dapat dibicarakan tanpa berkembang menjadi pertengkaran yang tidak perlu.

Kamu juga perlu memberikan ruang bagi pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum menentukan sikap.

Apabila pasangan sedang menghadapi masalah, tunjukkan kepedulian dengan bersedia mendengarkan ceritanya.

Tidak semua persoalan harus langsung diselesaikan dengan memberikan saran atau menawarkan jalan keluar.

Terkadang, kehadiran dan kesediaan untuk memahami perasaan seseorang justru menjadi bentuk dukungan yang paling dibutuhkan.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, Minggu ini dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kedekatan melalui kegiatan sederhana.

Kamu bisa merencanakan waktu bersama, menikmati makanan kesukaan, atau membicarakan rencana masa depan yang ingin diwujudkan berdua.

Kesibukan pekerjaan dan urusan pribadi memang terkadang membuat waktu berkualitas semakin berkurang, tetapi hubungan tetap membutuhkan perhatian yang konsisten.

Jangan hanya mengandalkan kebiasaan lama untuk mempertahankan keharmonisan karena setiap hubungan memerlukan usaha dari kedua belah pihak.

Sementara itu, Aries yang masih lajang sebaiknya tidak terburu-buru menentukan pilihan hanya berdasarkan penampilan atau kesan pertama.

Berikan kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan karakter, kebiasaan, dan keseriusannya melalui interaksi yang berlangsung secara alami.

Perhatikan apakah perkataan dan tindakannya berjalan searah sebelum memutuskan untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih dekat.

Kepercayaan tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan tumbuh melalui kejujuran, konsistensi, dan sikap saling menghargai.

Dengan lebih sabar dalam berkomunikasi dan tidak mudah berprasangka, Aries dapat membangun hubungan yang terasa lebih aman, nyaman, dan penuh pengertian.