JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin merasa sedikit lesu karena tekanan pekerjaan mulai terasa.

Ingatlah untuk tetap tenang dan positif karena ini adalah fase sementara dan akan segera berlalu. Fokuslah pada kesehatan karena masalah kesehatan dapat meningkatkan komplikasi di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 29 November 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu waspada karena ada gangguan dalam hubungan asmara yang menghambat keharmonisan. Terkait karir, ubah hidupmu menjadi lebih baik dengan berpikir positif dan percaya diri.



Sementara itu, manfaatkan keadaan damai hari ini dengan melakukan yoga atau meditasi. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah karena Sagitarius akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi dengan terlibat dalam masalah hukum.



Cinta Sagitarius

Kemungkinan, ada beberapa gangguan dalam hubungan yang menghambat keharmonisan. Akhir-akhir ini, keluarga tidak mendukung pilihan pasangan Sagitarius. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesal atau pahit dalam dirimu.

Cobalah untuk menghindari perasaan negatif ini, karena keluarga hanya melakukan apa yang menurut mereka baik. Dengarkan alasan mereka, dan sampaikan sisi ceritamu dengan jelas serta tanpa emosi yang berlebihan.



Karir Sagitarius

Gunakan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan diri untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Menyingkirkan pikiran negatif, akan memungkinkan Sagitarius merasa lebih berenergi dan positif.



Manfaatkan gelombang kepercayaan diri ini untuk mencapai puncak baru dalam karir. Sagitarius telah bekerja keras untuk meraih kesuksesan dan pantas mendapatkan penghargaan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini adalah hari yang tenang, tenteram, dan penuh percaya diri. Sagitarius akan merasa sehat, bugar, dan sangat percaya diri.

Sagitarius berada dalam kondisi emosional yang sangat baik dan penuh keyakinan. Kembangkan keadaan damai ini dengan melakukan yoga atau meditasi agar ketenangan batinmu semakin meningkat.



Keuangan Sagitarius

Jika terlibat dalam masalah hukum, Sagitarius akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi. Hal ini merupakan pukulan berat, tetapi jangan sampai putus asa.