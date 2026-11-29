JawaPos.com - Hari ini, ada lebih banyak getaran positif pada jiwa zodiak Scorpio. Scorpio dapat mengharapkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Terlebih lagi, cinta kepada keluarga dapat menjadi sumber kebahagiaan.



Habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan terlibatlah dalam percakapan dengan mereka. Buat mereka merasakan betapa Scorpio mencintai dan peduli kepada mereka. Cobalah mengumpulkan lebih banyak energi positif dari keluargamu.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 29 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio sebaiknya tidak menetapkan batasan terkait pernikahan anak, jika merupakan orang tua. Terkait karir, cara yang inovatif dalam melakukan sesuatu akan membuat Scorpio mendapatkan rasa hormat di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan hal-hal untuk meningkatkan suasana hati seperti berolahraga. Pada ranah keuangan, awasi semua harta benda milikmu karena berisiko hilang atau rusak.



Cinta Scorpio

Jika merupakan orang tua, Scorpio mungkin berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak. Scorpio mungkin berpikir nasihat yang diberikan adalah karena cinta dan niat baik.



Tetapi, campur tangan Scorpio justru berdampak negatif pada anak. Cobalah untuk menjaga jarak dan saling menghormati dalam hal keputusan pernikahan anak.

Karir Scorpio

Cara inovatif Scorpio dalam melakukan sesuatu, akan mendapatkan rasa hormat dari atasan di tempat kerja. Scorpio harus mendorong kreativitas di dalam diri agar dapat memperoleh manfaat lebih lanjut.



Gunakan kemampuan belajar dari pengalaman negatif untuk melakukan sesuatu dengan cara baru di masa depan. Pada saat yang sama, pelajari cara mengatasi masalah yang rumit untuk meningkatkan prospek karir.

Kesehatan Scorpio

Kesehatan Scorpio meningkat berkat suasana hati yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Kebahagiaan dan rasa percaya diri, memiliki kekuatan penyembuhan yang besar.



Memperbaiki kondisi fisik dapat dimulai dengan membenahi kondisi emosional. Lakukan hal-hal yang meningkatkan suasana hati, seperti berolahraga, agar merasa lebih baik dan kuat di semua aspek.

Keuangan Scorpio