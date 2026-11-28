JawaPos.com - Nasib seseorang tentu selalu jadi misteri yang tidak pernah bisa dipastikan ke mana arahnya.

Sekalipun begitu, baik-buruknya garis kehidupan yang dijalani juga sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana seseorang bersikap atau melkoni hidupnya sehari-hari.

Di paruh kedua Tahun Kuda Api ini, keberuntungan sangat mungkin datang menghampiri hanya kepada orang yang layak dan pantas mendapatkannya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, inilah tiga zodiak yang diramalkan bakal banjir duit di akhir bulan saat pengujung tahun 2026 punya rezeki khusus bagi yang beruntung.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak Gemini diramalkan berpotensi mendapatkan rezeki tak terduga.

Akhir bulan yang sering kali jadi periode yang penuh kecemasan, kini bisa dijalani dengan lebih menggembirakan.

Astrolog meyakini, mereka akan mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah yang kerap kali datang tanpa disadari.

Uang bisa saja hadir melalui teman, atau keberhasilan bisnis yang tahu-tahu menorehkan banyak keuntungan.

2. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog orang yang lahir dengan zodiak virgo dikatakan akan menjalani masa yang penuh keberuntungan di akhir tahun 2026.

Astrolog meyakini, rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk salah satunya kemudahan dalam berbagai urusan.

Karena kemudahan itu, banyak pekerjaan yang bisa dituntaskan dengan baik hingga akhirnya turut mendatangkan uang di kemudian hari.

Periode ini sejatinya juga cocok untuk melakukan banyak hal baru, sebab kemungkinan untuk berhasil jadi lebih besar dan tentu juga akan diikuti berbagai macam rezeki lain.

3. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak Sagitarius diramalkan akan banjir duit di paruh kedua Tahun Kuda Api.

Akhir bulan yang biasanya dilalui dengan penuh keterbatasan, kini bisa disambut dengan dada lebar.

Astrolog meyakini, mereka punya peluang besar untuk mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah sebab apa yang dikerjakan bisa menarik rezeki.