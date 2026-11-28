JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering kali dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran peruntungan seseorang pada masa mendatang.

Perhitungan weton yang menggabungkan hari kelahiran dan pasaran Jawa dipercaya menyimpan makna tersendiri. Tidak sedikit masyarakat yang menggunakannya untuk mengenali watak seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kehidupan finansial.

Menariknya, beberapa kombinasi weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya kemakmuran. Mulai dari kemampuan memimpin, kecerdasan membaca peluang, hingga ketekunan dalam mengumpulkan harta.

Meski begitu, kekayaan tentu tidak datang begitu saja. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta ketepatan mengambil keputusan tetap menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang sejahtera.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki energi kekayaan dengan aliran rezeki stabil menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya.

1. Rabu Legi – Berwibawa dan Pandai Melihat Peluang

Rabu Legi merupakan perpaduan hari Rabu dan pasaran Legi yang mempunyai jumlah neptu 12.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pembawaan berwibawa dan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan memimpin serta kecakapan dalam membangun hubungan dengan lingkungan sekitar.

Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting ketika menjalankan pekerjaan maupun merintis sebuah usaha.

Rabu Legi juga dipercaya mempunyai kecermatan dalam membaca keadaan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan dan cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum melangkah.

Kombinasi sifat kepemimpinan dan kecerdasan tersebut membuat weton ini dikaitkan dengan peluang memperoleh kehidupan finansial yang semakin baik.

2. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Banyak Pintu Keberuntungan

Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 13 dari perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon.

Weton ini sering dikaitkan dengan kekuatan batin, kepekaan intuisi, serta karakter yang mudah menarik simpati orang lain.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik Jumat Kliwon dipercaya mempunyai peluang mendapatkan pertolongan ketika menghadapi kesulitan.

Bahkan, kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan bisa muncul melalui hubungan pertemanan, pekerjaan, maupun kerja sama bisnis.

Mereka juga digambarkan mampu membangun kedekatan dengan orang lain sehingga memiliki jaringan sosial yang cukup luas.

Keberuntungan Jumat Kliwon dalam urusan finansial dipercaya dapat berkembang melalui berbagai kesempatan yang datang secara bertahap.

3. Senin Pon – Tekun Bekerja dan Cermat Mengelola Uang

Senin Pon merupakan weton dengan jumlah neptu 11.

Orang yang lahir pada kombinasi ini digambarkan mempunyai sifat bertanggung jawab, rajin, serta tidak mudah meninggalkan pekerjaan sebelum menyelesaikannya.

Mereka cenderung memahami bahwa kesuksesan membutuhkan proses panjang. Karena itu, pemilik weton Senin Pon dipercaya lebih menyukai hasil yang diperoleh melalui usaha sendiri dibandingkan mengandalkan keberuntungan semata.

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuan mengatur pengeluaran. Mereka digambarkan tidak mudah tergoda menghabiskan uang untuk sesuatu yang sebenarnya belum dibutuhkan.

Kebiasaan tersebut membuat hasil kerja keras berpeluang dikumpulkan menjadi tabungan maupun aset yang bermanfaat dalam jangka panjang.

Dalam kepercayaan primbon, karakter hemat dan konsisten inilah yang menjadi salah satu alasan Senin Pon dikaitkan dengan kestabilan kekayaan.

4. Kamis Wage – Punya Bakat Berdagang dan Kemampuan Negosiasi

Kombinasi Kamis dan pasaran Wage menghasilkan neptu 12, bukan 11.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama ketika berhadapan dengan orang lain dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Mereka digambarkan cukup pandai melakukan negosiasi dan memahami kebutuhan orang yang menjadi rekan kerja atau pelanggan.

Karakter tersebut membuat Kamis Wage sering dikaitkan dengan bidang perdagangan, kewirausahaan, serta pekerjaan yang membutuhkan kemampuan membangun relasi.

Selain itu, mereka dipercaya memiliki kepekaan dalam melihat peluang yang belum banyak diperhatikan orang lain.

Jika kemampuan tersebut diimbangi dengan perencanaan matang dan keberanian mengambil keputusan, pemilik weton Kamis Wage dianggap mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kondisi finansial.

5. Minggu Pahing – Pantang Menyerah dalam Mengejar Kesuksesan

Minggu Pahing merupakan perpaduan hari Minggu dan pasaran Pahing dengan jumlah neptu 14.

Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan karakter ambisius, berani menghadapi tantangan, dan mempunyai semangat pantang menyerah.

Ketika mengalami kegagalan, mereka tidak mudah kehilangan motivasi. Sebaliknya, pengalaman tersebut sering dijadikan bahan pembelajaran untuk menemukan strategi yang lebih baik.

Pemilik Minggu Pahing juga dipercaya mempunyai kemampuan mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan yang rumit.

Sifat gigih tersebut membuat mereka digambarkan berpotensi meraih kesuksesan melalui pekerjaan maupun kegiatan usaha yang membutuhkan perjuangan panjang.

Keberuntungan finansialnya dipercaya berkembang seiring pengalaman dan kemampuan mengatasi berbagai tantangan kehidupan.

6. Selasa Kliwon – Memiliki Intuisi Tajam dan Pemikiran Strategis

Selasa Kliwon merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai kemampuan berpikir strategis dan kepekaan dalam membaca keadaan.

Perpaduan hari Selasa dan pasaran Kliwon menghasilkan jumlah neptu 11.

Pemilik weton ini digambarkan tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan. Mereka cenderung mengamati situasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah yang dianggap paling menguntungkan.

Kemampuan tersebut dipercaya membantu mereka dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan, perdagangan, hingga kegiatan yang membutuhkan perencanaan jangka panjang.

Selain itu, Selasa Kliwon juga dikaitkan dengan wawasan luas dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Jika terus mengembangkan kemampuan serta memanfaatkan peluang secara bijaksana, mereka dipercaya mempunyai kesempatan untuk membangun kehidupan yang mapan.