JawaPos.com – Perubahan kondisi keuangan menjadi harapan banyak orang. Setelah melewati berbagai kesulitan dan perjuangan panjang, setiap orang tentu ingin menikmati kehidupan yang lebih mapan serta memiliki kebebasan finansial.

Dalam astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan berbeda dalam urusan kekayaan. Beberapa di antaranya bahkan diramalkan berpeluang mengalami peningkatan finansial setelah melewati masa-masa penuh tantangan.

Menariknya, keberhasilan tersebut tidak selalu digambarkan datang sejak usia muda. Ada shio yang dipercaya baru menikmati kemakmuran ketika memasuki usia matang, setelah bertahun-tahun membangun usaha dan mengumpulkan pengalaman.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan menikmati kemakmuran berkat kerja keras serta keberuntungan. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang, Kekayaan Dibangun dari Nol

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kelincahan berpikir, dan kemampuan menyusun strategi. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pandai melihat kesempatan, bahkan ketika orang lain belum menyadari adanya peluang.

Dalam perjalanan hidup, pemilik shio ini dipercaya tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal. Berbagai kegagalan dan pengalaman kurang menyenangkan justru menjadi pelajaran berharga untuk menentukan langkah berikutnya.

Salah satu keunggulan Shio Tikus adalah kecermatannya dalam mengelola keuangan. Mereka cenderung mampu mempertimbangkan risiko serta mencari cara agar sumber daya yang dimiliki dapat berkembang.

Dalam urusan bisnis dan investasi, kemampuan membaca situasi menjadi modal yang dipercaya membantu mereka meraih keberhasilan.

Menurut filosofi Feng Shui, Shio Tikus berkaitan dengan elemen air yang melambangkan aliran dan kelancaran. Karena itu, mereka dipercaya mempunyai peluang memperoleh rezeki secara berkelanjutan, terutama jika tetap rendah hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan finansial.

2. Shio Ular – Kesuksesan Datang Setelah Melewati Masa Sulit

Pemilik Shio Ular sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Mereka lebih suka mengamati keadaan sebelum menentukan langkah. Sikap tersebut membuat Shio Ular dipercaya mempunyai kemampuan menyusun strategi untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Perjalanan menuju keberhasilan juga tidak selalu berjalan mulus. Sebagian pemilik shio ini digambarkan harus melewati masa-masa sulit, baik dalam kehidupan ekonomi maupun hubungan sosial.

Namun, pengalaman tersebut dipercaya membentuk mental yang lebih kuat. Mereka juga dikenal mempunyai intuisi yang tajam ketika melihat peluang bisnis serta kemampuan memahami karakter orang lain.

Dalam ramalan Feng Shui, Shio Ular dikaitkan dengan energi api yang melambangkan semangat dan kekuatan untuk bangkit. Semakin matang dalam menjalani kehidupan, mereka dipercaya semakin mampu mengembangkan potensi dan membangun kemakmuran.

Kekayaan yang diperoleh pun digambarkan sebagai hasil dari kesabaran, kecermatan, serta kemampuan mempertahankan fokus dalam jangka panjang.

3. Shio Kerbau – Kerja Keras Menjadi Jalan Menuju Kehidupan Mapannya

Shio Kerbau merupakan simbol ketekunan, kedisiplinan, dan kesabaran. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dikenal tidak suka mengandalkan keberuntungan semata untuk mencapai sesuatu.

Mereka lebih memilih bekerja secara konsisten dan menjalani proses meskipun membutuhkan waktu panjang. Tidak jarang, pemilik Shio Kerbau harus berjuang sejak usia muda demi membangun kehidupan yang mandiri.

Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya lebih menyukai kestabilan dibandingkan keuntungan besar yang memiliki risiko tinggi.

Usaha kecil yang dirintis secara perlahan, perdagangan, hingga bisnis keluarga menjadi beberapa gambaran perjalanan finansial yang sering dikaitkan dengan karakter Shio Kerbau.

Seiring bertambahnya pengalaman, hasil kerja keras tersebut diyakini dapat berkembang menjadi aset dan tabungan yang lebih besar.

Dalam filosofi Feng Shui, Kerbau memiliki keterkaitan dengan elemen tanah yang melambangkan kekuatan, kestabilan, dan ketahanan. Hal ini membuat Shio Kerbau sering digambarkan mempunyai peluang membangun kemakmuran yang bertahan dalam jangka panjang.

4. Shio Naga – Punya Karisma dan Ambisi Besar untuk Meraih Kekayaan

Naga dikenal sebagai salah satu simbol paling istimewa dalam kebudayaan Tionghoa. Shio ini sering dihubungkan dengan kekuatan, kewibawaan, keberuntungan, serta kemampuan memimpin.

Orang yang lahir pada Shio Naga dipercaya mempunyai ambisi besar dan kepercayaan diri tinggi. Mereka juga digambarkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Meskipun demikian, perjalanan hidup mereka tidak selalu dipenuhi keberhasilan sejak awal. Ada kalanya pemilik Shio Naga harus menghadapi berbagai hambatan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan.

Selain mengejar kemapanan finansial, mereka juga dipercaya mempunyai keinginan kuat untuk membangun reputasi dan mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya.

Ketika memasuki usia matang, pengalaman dan kemampuan memimpin diyakini dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha maupun menempati posisi penting dalam pekerjaan.

Dalam Feng Shui, Naga sering diasosiasikan dengan energi keberuntungan dan kemakmuran. Perpaduan karakter percaya diri, kharisma, serta keberanian mengambil peluang membuat shio ini dipercaya mempunyai potensi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.