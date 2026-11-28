JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menghadapi hinaan dan pandangan sebelah mata dengan lapang dada. Sebagian mungkin merasa kehilangan kepercayaan diri, tetapi ada pula yang menjadikan perlakuan tersebut sebagai dorongan untuk membuktikan kemampuan diri.

Dalam kehidupan, keberhasilan memang tidak selalu datang melalui perjalanan yang mudah. Tekanan, kegagalan, hingga perkataan negatif dari orang lain terkadang menjadi bagian dari proses yang harus dilewati sebelum mencapai tujuan.

Menariknya, dalam kepercayaan Feng Shui, terdapat sejumlah shio yang digambarkan mempunyai karakter kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi perlakuan buruk. Mereka dipercaya mampu mengubah pengalaman pahit menjadi motivasi untuk memperbaiki kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, ada lima shio yang dipercaya justru semakin kuat dan berpeluang meraih kemakmuran ketika mendapatkan hinaan atau diremehkan orang lain. Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Kerbau – Tetap Tegar dan Sukses Meski Diremehkan

Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan. Orang yang memiliki shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh.

Ketika mendapatkan hinaan, mereka cenderung tidak langsung terpancing emosi. Sebaliknya, perkataan negatif dari orang lain justru bisa dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan diri.

Dalam filosofi Feng Shui, Kerbau dikaitkan dengan unsur tanah yang melambangkan kestabilan dan keteguhan. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik shio ini tidak mudah kehilangan arah meskipun menghadapi banyak hambatan.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan Shio Kerbau digambarkan datang melalui proses yang bertahap. Kerja keras dan konsistensi menjadi kekuatan utama yang dipercaya dapat mengantarkan mereka menuju kehidupan lebih mapan.

2. Shio Naga – Semakin Diremehkan, Semakin Berambisi Meraih Keberhasilan

Naga merupakan salah satu simbol yang identik dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemuliaan dalam kebudayaan Tiongkok. Tidak mengherankan jika pemilik Shio Naga sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri serta ambisi yang besar.

Saat menghadapi hinaan, mereka dipercaya tidak mudah merasa rendah diri. Mereka justru berusaha menunjukkan kemampuan melalui pencapaian nyata daripada menghabiskan waktu untuk membalas perkataan orang lain.

Dalam pandangan Feng Shui, Naga memiliki keterkaitan dengan simbol kekuasaan dan keberuntungan. Energi tersebut sering dihubungkan dengan keberanian mengambil peluang serta kemampuan memimpin.

Perjalanan menuju kesuksesan Shio Naga diyakini semakin kuat ketika mereka mampu mengendalikan emosi dan tetap fokus pada tujuan. Bagi mereka, keberhasilan menjadi cara terbaik untuk membuktikan bahwa pandangan negatif orang lain tidak menentukan masa depan.

3. Shio Ular – Memilih Diam dan Menyusun Strategi Menuju Kemakmuran

Shio Ular dikenal mempunyai karakter tenang, cermat, dan penuh pertimbangan. Mereka biasanya tidak mudah memperlihatkan emosi ketika menghadapi perkataan yang menyakitkan.

Alih-alih membalas hinaan dengan kemarahan, pemilik shio ini lebih suka mengamati keadaan dan memikirkan langkah terbaik untuk menghadapi persoalan.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan Shio Ular dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Ular sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, intuisi, dan kemampuan membaca situasi. Karakter ini dianggap mendukung mereka dalam mengenali peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Rezeki Shio Ular digambarkan tumbuh melalui kecermatan dan kesabaran. Mereka tidak selalu mengejar pengakuan, tetapi lebih memilih membangun keberhasilan secara perlahan hingga hasilnya dapat terlihat dengan sendirinya.

4. Shio Ayam – Hinaan Menjadi Motivasi untuk Terus Berkembang

Ayam dikenal sebagai lambang kedisiplinan, ketelitian, dan semangat kerja yang tinggi. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai kebiasaan teratur serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Ketika diremehkan, mereka justru bisa semakin terdorong untuk memperbaiki kualitas diri. Kritik maupun perkataan negatif dapat dijadikan pengingat agar terus belajar dan meningkatkan kemampuan.

Dalam filosofi Feng Shui, Ayam dikaitkan dengan unsur logam yang melambangkan ketegasan, ketahanan, dan kekuatan. Unsur tersebut dipercaya menggambarkan pribadi yang mampu bertahan menghadapi berbagai ujian.

Dalam urusan finansial, Shio Ayam diyakini mempunyai peluang membangun kehidupan yang lebih baik melalui kerja keras dan pengelolaan waktu yang disiplin.

Semakin konsisten menjalankan rencana, semakin besar pula kesempatan mereka untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

5. Shio Macan – Tidak Mudah Tumbang dan Berani Menghadapi Tantangan

Macan menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan mempunyai karakter tegas serta tidak takut menghadapi persaingan.

Ketika mendapatkan hinaan atau perlakuan tidak menyenangkan, Shio Macan dipercaya lebih memilih membuktikan kemampuan daripada terus memikirkan perkataan orang lain.

Mereka mempunyai semangat kompetitif yang tinggi sehingga tantangan justru dapat memunculkan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Macan sering diasosiasikan dengan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi perubahan. Karakter tersebut diyakini membantu pemilik shio ini bangkit ketika mengalami kegagalan.

Dalam urusan rezeki, Shio Macan digambarkan memiliki peluang untuk berkembang melalui keberanian mengambil keputusan dan kemauan mencoba kesempatan baru.

Selama mampu mengendalikan emosi serta mempertimbangkan risiko dengan matang, berbagai tantangan dapat menjadi pengalaman berharga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.