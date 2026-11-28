JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran tersebut juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Melalui perhitungan primbon Jawa, setiap weton diyakini mempunyai karakteristik dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki sifat pekerja keras, pandai membangun hubungan, hingga dipercaya mempunyai kemudahan dalam urusan mencari rezeki.

Kepercayaan tersebut masih menarik perhatian sebagian masyarakat hingga sekarang. Tidak sedikit orang yang menjadikan perhitungan weton sebagai bagian dari tradisi untuk mengenali karakter dan memahami berbagai kemungkinan dalam perjalanan hidup.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kekayaan. Mereka digambarkan memiliki karakter positif yang dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan lebih mapan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Weton Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki yang Kuat

Dalam kepercayaan primbon Jawa, Jumat Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang mempunyai kewibawaan dan daya tarik tersendiri. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Mereka juga digambarkan mempunyai intuisi cukup baik dalam melihat kesempatan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kegiatan usaha.

Beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan Jumat Legi antara lain pandai menjaga kepercayaan, memiliki pembawaan yang disegani, serta mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dalam urusan keuangan, weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kehidupan yang berkecukupan melalui ketekunan dan kemampuan membaca kesempatan.

Rezeki yang datang mungkin tidak selalu diperoleh secara instan. Namun, dengan kesabaran dan usaha yang konsisten, Jumat Legi diyakini mampu membangun kestabilan hidup secara bertahap.

2. Weton Minggu Kliwon – Dipercaya Sering Mendapat Kemudahan

Minggu Kliwon menjadi salah satu weton yang dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki keberanian untuk mencoba hal baru serta tidak gampang kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan.

Salah satu kelebihan yang sering dilekatkan pada Minggu Kliwon adalah kemampuannya menemukan jalan keluar ketika berada dalam situasi sulit. Bahkan, bantuan atau kesempatan terkadang datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter mudah beradaptasi dan keberanian mengambil peluang dianggap dapat membantu mereka mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Tak heran jika Minggu Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang tidak mudah kehabisan jalan dalam mencari penghidupan. Selalu ada peluang baru yang bisa diusahakan ketika menghadapi kesulitan.

3. Weton Rabu Wage – Pandai Mengatur Keuangan dan Mengembangkan Usaha

Berbeda dengan weton yang identik dengan keberanian mengambil risiko, Rabu Wage dipercaya mempunyai kelebihan dalam hal ketelitian dan pengelolaan keuangan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan tidak mudah menghamburkan uang. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan investasi.

Selain itu, Rabu Wage dipercaya memiliki kemampuan belajar yang baik dalam mengembangkan usaha. Ketekunan dan kemauan untuk terus memperbaiki diri menjadi karakter yang mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan mapan.

Dalam urusan rezeki, weton ini sering diibaratkan seperti aliran air yang bergerak perlahan tetapi terus berjalan.

Artinya, keberhasilan finansial dipercaya lebih banyak diperoleh melalui proses panjang, kebiasaan hidup hemat, dan kemampuan mengelola hasil kerja dengan bijaksana.

4. Weton Kamis Pon – Memiliki Karakter Pemimpin dan Pembawa Kemajuan

Kamis Pon dikenal dalam kepercayaan primbon Jawa sebagai weton yang mempunyai karakter kuat, keberanian, dan jiwa kepemimpinan.

Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain serta membangun hubungan yang mendukung perjalanan karier maupun usaha.

Mereka juga dipercaya mempunyai pembawaan yang membuat orang lain merasa yakin untuk bekerja sama. Karakter tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar dalam kehidupan profesional.

Dalam urusan pekerjaan, Kamis Pon kerap dikaitkan dengan kesempatan memperoleh tanggung jawab penting atau posisi yang lebih baik.

Sementara itu, bagi yang menjalankan bisnis, kemampuan membangun relasi dan mengambil keputusan dianggap menjadi modal untuk mengembangkan usaha.

Menurut kepercayaan primbon Jawa, perpaduan karakter tersebut membuat Kamis Pon sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberhasilan dalam mengumpulkan harta.

5. Weton Selasa Legi – Dipercaya Memiliki Aura Pembuka Peluang

Selasa Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan cukup cepat memahami peluang yang tersedia.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik sehingga tidak kesulitan membangun hubungan dengan banyak orang.

Karakter tersebut dianggap sangat mendukung pekerjaan yang membutuhkan komunikasi, seperti perdagangan, bisnis, maupun bidang usaha yang mengandalkan jaringan pertemanan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, Selasa Legi sering dikaitkan dengan kemudahan membuka jalan ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Rezekinya dipercaya dapat datang melalui berbagai kesempatan, terutama ketika mereka mampu memanfaatkan kemampuan diri dan menjaga hubungan baik dengan orang sekitar.