JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, sosok Eyang Semar dikenal sebagai simbol kebijaksanaan, kesederhanaan, dan penjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan.

Tokoh yang identik dengan dunia pewayangan ini juga kerap dikaitkan dengan keberkahan, perlindungan, serta kemudahan dalam memperoleh rezeki menurut sejumlah kepercayaan masyarakat.

Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa kombinasi weton yang dipercaya mempunyai karakter istimewa dan peruntungan finansial yang baik. Pemilik weton tersebut diyakini memiliki jalan kehidupan yang relatif lapang serta sering mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

Keberuntungan itu digambarkan hadir melalui berbagai cara, mulai dari pekerjaan yang semakin berkembang, usaha yang mendatangkan keuntungan, hingga bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya menjadi kesayangan Eyang Semar sehingga memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage – Rezeki Mengalir dan Selalu Ada Jalan Keluar

Minggu Wage menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan penghidupan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan memiliki pembawaan tenang, sederhana, dan tidak terlalu mengejar kemewahan duniawi.

Mereka lebih mengutamakan ketenteraman hidup serta berusaha menerima keadaan dengan penuh kesabaran. Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik Minggu Wage sering dikaitkan dengan keberkahan Eyang Semar.

Dalam urusan keuangan, mereka diyakini selalu mempunyai jalan untuk memenuhi kebutuhan meskipun sedang menghadapi situasi sulit.

Pertolongan bisa datang melalui keluarga, teman, maupun kesempatan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Karena itulah, Minggu Wage sering digambarkan sebagai weton yang memiliki aliran rezeki cukup stabil dan tidak mudah kehilangan harapan ketika menghadapi kesulitan.

2. Kamis Legi – Pembawa Keberuntungan dan Kemakmuran

Weton Kamis Legi dipercaya mempunyai energi positif yang mampu mendatangkan berbagai peluang dalam kehidupan.

Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tekun, memiliki semangat bekerja tinggi, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga hasil pekerjaannya dapat memberikan keuntungan besar.

Rezeki Kamis Legi juga sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam membangun usaha maupun perjalanan karier.

Peluang bisnis yang terbuka, pekerjaan yang semakin berkembang, hingga kepercayaan dari orang lain dipercaya menjadi jalan datangnya kemakmuran.

Dengan karakter pekerja keras dan kemampuan menjaga hubungan baik, Kamis Legi disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai peruntungan finansial istimewa.

3. Selasa Pahing – Keteguhan Hati yang Mendatangkan Rezeki

Selasa Pahing dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki pendirian teguh ketika menentukan pilihan. Mereka juga cenderung berusaha menyelesaikan persoalan tanpa mudah menyerah.

Dalam pandangan Primbon Jawa, keteguhan tersebut menjadi salah satu keistimewaan yang membuat Selasa Pahing dikaitkan dengan keberkahan Eyang Semar.

Perjalanan rezekinya digambarkan berkembang secara bertahap. Meskipun tidak selalu memperoleh hasil besar dalam waktu singkat, mereka diyakini mampu membangun kehidupan yang lebih mapan melalui ketekunan.

Bahkan, tidak sedikit gambaran mengenai pemilik weton ini yang menjadi sosok penting bagi keluarganya karena mampu memenuhi berbagai kebutuhan dan membantu orang-orang terdekat.

4. Jumat Kliwon – Memiliki Karisma dan Daya Tarik Rezeki

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi spiritual masyarakat Jawa.

Kombinasi hari dan pasaran ini sering dikaitkan dengan kewibawaan, intuisi, serta daya tarik pribadi yang kuat.

Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya mempunyai kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai kalangan. Pembawaannya yang berkarisma membuat orang lain mudah merasa percaya dan nyaman ketika berinteraksi dengannya.

Keistimewaan tersebut diyakini dapat membuka banyak kesempatan dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Dukungan dari relasi, kepercayaan pelanggan, hingga peluang kerja sama menjadi beberapa jalan yang dipercaya mampu memperlancar rezeki mereka.

Tidak mengherankan jika Jumat Kliwon sering disebut sebagai weton yang mempunyai potensi besar untuk mencapai keberhasilan dan kemakmuran.

5. Rabu Pon – Dilindungi Keberuntungan dan Pandai Menjaga Harta

Rabu Pon dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam menjaga kestabilan kehidupan, terutama berkaitan dengan keuangan.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cukup berhati-hati dalam menentukan langkah. Mereka tidak mudah tergoda mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu.

Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting untuk mempertahankan hasil kerja keras agar tidak mudah habis.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Rabu Pon dipercaya mampu menghadapi berbagai perubahan dengan pemikiran yang matang.

Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung mencari cara untuk memperbaiki keadaan daripada terus terpuruk.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Eyang Semar digambarkan memberikan perlindungan sehingga pemilik weton ini senantiasa memperoleh jalan untuk mempertahankan kesejahteraannya.

6. Sabtu Kliwon – Berwibawa dan Berpeluang Meraih Kekayaan Besar

Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai kewibawaan serta kekuatan karakter yang menonjol.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi pemberani, mempunyai pandangan jauh ke depan, dan tidak takut menghadapi tantangan besar.

Dalam dunia pekerjaan, karakter tersebut diyakini membuat pemilik Sabtu Kliwon berani mengambil kesempatan yang dapat membawa perubahan dalam kehidupannya.

Keberuntungan finansial mereka sering dikaitkan dengan peluang bisnis, kerja sama berskala besar, maupun kesempatan karier yang datang pada waktu tidak terduga.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan perhitungan matang, kehidupan ekonomi mereka dipercaya dapat berkembang pesat.

Dalam sejumlah gambaran Primbon Jawa, Sabtu Kliwon bahkan dijuluki sebagai weton pemilik pundi-pundi emas Eyang Semar karena dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemakmuran besar.

7. Senin Legi – Ketulusan Hati yang Mengundang Keberkahan

Senin Legi dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter lembut, tulus, dan mudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan tidak suka mencari masalah dan lebih memilih menjalani kehidupan dengan sederhana.

Mereka juga dipercaya mempunyai hati yang mudah tersentuh ketika melihat orang lain mengalami kesulitan.

Sikap penuh perhatian tersebut membuat Senin Legi sering mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan mereka dikaitkan dengan hubungan baik yang terjalin bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Bantuan dan kesempatan bisa datang dari orang-orang yang menghargai ketulusan mereka.

Tidak hanya mengejar kekayaan, pemilik weton ini juga dipercaya lebih mengutamakan ketenangan dan kecukupan hidup sehingga mampu menikmati kesejahteraan dengan penuh rasa syukur.