JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang pada masa mendatang.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk dalam menggambarkan peluang seseorang untuk memperoleh kemakmuran.

Ada sejumlah weton yang dianggap memiliki peruntungan istimewa. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang mudah menemukan kesempatan, mempunyai hubungan sosial yang baik, serta mampu melewati berbagai tantangan dalam mencari penghidupan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan dalam bentuk kekayaan melimpah. Ada pula yang dipercaya memperoleh rezeki melalui pekerjaan stabil, usaha yang berkembang, maupun pertolongan dari orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai aliran kesejahteraan lancar dan terhindar dari kesulitan ekonomi menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Senin Legi merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Berdasarkan perhitungan neptu, weton ini mempunyai nilai 12, berasal dari hari Senin dengan nilai 4 dan pasaran Legi bernilai 5.

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai sosok penyabar, sederhana, serta mampu menghadapi persoalan dengan kepala dingin. Mereka tidak gampang menyerah ketika keadaan sedang sulit dan cenderung memilih menyelesaikan masalah secara perlahan tetapi pasti.

Salah satu keunggulan yang dipercaya menjadi sumber kelancaran rezekinya adalah sifat amanah. Mereka mampu menjaga kepercayaan sehingga mudah mendapatkan dukungan dari orang lain.

Dalam pekerjaan, mereka dikenal bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Sementara dalam dunia perdagangan, sikap ramah serta kejujuran membuat pelanggan merasa nyaman untuk kembali.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut menjadi salah satu alasan Senin Legi dianggap mempunyai peluang besar untuk menikmati kehidupan yang berkecukupan.

2. Rabu Kliwon

Weton Rabu Kliwon mempunyai jumlah neptu 15, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Kombinasi tersebut dipercaya menggambarkan pribadi yang cerdas, berwibawa, serta mempunyai kemampuan memahami keadaan dengan baik.

Orang yang lahir pada Rabu Kliwon sering digambarkan memiliki pemikiran tajam ketika menghadapi persoalan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Kemampuan membaca peluang menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan kelancaran rezeki weton ini.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain. Peluang kecil pun bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan apabila dikelola dengan tepat.

Tidak mengherankan jika Rabu Kliwon kerap disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi mencapai kemapanan finansial.

3. Jumat Pon

Jumat Pon memiliki neptu 13, yang berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi ini dianggap membawa keseimbangan dalam kehidupan, khususnya berkaitan dengan usaha mencari penghidupan.

Pemilik weton Jumat Pon dipercaya mempunyai perjalanan rezeki yang cukup baik. Mereka mungkin tidak selalu memperoleh penghasilan besar dalam waktu singkat, tetapi kebutuhan hidupnya diyakini cenderung tercukupi.

Hal menarik lainnya adalah keberuntungan mereka sering dikaitkan dengan datangnya bantuan atau kesempatan dari arah yang tidak terduga.

Misalnya, memperoleh tawaran pekerjaan baru, bertemu seseorang yang membuka peluang bisnis, hingga mendapatkan keuntungan dari usaha yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Karakter yang mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain juga dipercaya menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan hidup mereka.

4. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter kuat dan semangat juang tinggi. Dalam perhitungan neptu, weton ini memiliki nilai 18, yaitu gabungan hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi pemberani, mandiri, dan mempunyai tekad kuat untuk mencapai cita-cita.

Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, berbagai kesulitan justru dijadikan pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Karakter tersebut membuat Sabtu Pahing dipercaya cocok menjalani pekerjaan yang membutuhkan keteguhan mental dan keberanian mengambil keputusan.

Dalam dunia usaha, mereka berpotensi berkembang karena tidak takut mencoba sesuatu yang baru selama sudah mempertimbangkan risikonya.

Menurut gambaran Primbon Jawa, semakin matang dalam mengelola kemampuan dan pengalaman, semakin besar pula kesempatan pemilik weton ini untuk menikmati hasil kerja kerasnya.

5. Selasa Wage

Selasa Wage mempunyai jumlah neptu 7, berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Wage bernilai 4.

Weton ini dipercaya memiliki kelebihan dalam membangun hubungan sosial. Pemiliknya sering digambarkan ramah, mudah bergaul, dan mampu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.

Sifat tersebut menjadi modal penting untuk membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Dalam pekerjaan, mereka berpotensi memperoleh kepercayaan karena mudah bekerja sama dengan orang lain. Sementara dalam dunia usaha, kemampuan berkomunikasi bisa membantu memperluas jaringan pelanggan dan relasi bisnis.

Selasa Wage juga dipercaya mempunyai peluang berkembang dalam bidang perdagangan, jasa, maupun pekerjaan yang membutuhkan kreativitas.

Kelancaran rezekinya dikaitkan dengan kemampuan menjaga hubungan baik dan memanfaatkan kesempatan yang muncul dari lingkungan sekitar.

6. Kamis Legi

Kamis Legi merupakan weton dengan neptu 13, hasil penjumlahan hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Legi bernilai 5.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai pembawaan tenang, ramah, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Mereka cenderung menghindari perselisihan yang tidak perlu serta lebih menyukai hubungan yang harmonis.

Karakter tersebut dipercaya memberikan pengaruh positif terhadap perjalanan karier dan usaha mereka.

Ketika mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan masyarakat, berbagai kesempatan bisa terbuka melalui dukungan dan kepercayaan orang lain.

Dalam urusan finansial, Kamis Legi digambarkan mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan stabil karena didukung sikap tenang dan kemampuan menjaga keharmonisan.

Tidak heran jika weton ini kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kesejahteraan yang terus berkembang.

7. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai keberuntungan istimewa dalam urusan rezeki. Weton ini mempunyai neptu 13, berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Pemilik Minggu Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai keteguhan hati dan kekuatan mental ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Mereka dipercaya tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus melewati masa-masa sulit. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung berusaha bangkit dan mencari jalan keluar.

Dalam kehidupan sosial, pemilik weton ini juga sering dikaitkan dengan karakter yang disegani dan mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain.

Keberuntungan rezekinya dipercaya muncul melalui berbagai kesempatan yang datang ketika mereka mampu mempertahankan ketekunan dan tidak berhenti berusaha.

Bahkan ketika menghadapi keadaan yang sulit, selalu ada harapan untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan mencapai kesejahteraan.