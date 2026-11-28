JawaPos.com – Menjelang penghujung tahun 2026, sejumlah shio dalam astrologi Tionghoa dipercaya akan mengalami perubahan peruntungan, terutama dalam urusan keuangan dan kehidupan ekonomi.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diprediksi memperoleh kesempatan besar untuk meningkatkan penghasilan. Bahkan, keberuntungan yang datang disebut-sebut berpotensi membawa mereka menuju kehidupan yang lebih makmur.

Menariknya, peluang tersebut tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan semata, tetapi juga karakter pekerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan ketekunan dalam memperjuangkan cita-cita.

Berbagai kesempatan seperti kenaikan jabatan, perkembangan bisnis, proyek baru, hingga dukungan dari orang-orang berpengaruh dipercaya menjadi jalan terbukanya pintu rezeki bagi mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diramalkan dikelilingi keberuntungan finansial besar menjelang akhir tahun 2026.

1. Shio Kerbau – Kerja Keras Berbuah Kesuksesan Besar

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan mempunyai ketahanan mental yang kuat. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam perjalanan hidup.

Menjelang akhir tahun 2026, pemilik shio ini diramalkan mulai menikmati hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Berbagai peluang menjanjikan dipercaya akan hadir dan membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Kesempatan tersebut bisa berupa proyek pekerjaan bernilai besar, promosi jabatan, maupun peluang bisnis yang sebelumnya belum pernah terpikirkan.

Selain itu, beberapa pemilik Shio Kerbau juga diramalkan memperoleh dukungan dari orang-orang yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang pekerjaan maupun usaha.

Keberuntungan ini dipercaya bukan sekadar datang secara tiba-tiba, melainkan menjadi hasil dari kesabaran dan konsistensi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.

2. Shio Naga – Karisma Kuat Membuka Pintu Kekayaan

Shio Naga dikenal mempunyai karakter penuh percaya diri, berwibawa, dan memiliki daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian orang lain.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, energi keberuntungan Shio Naga disebut sedang berada dalam kondisi yang menguntungkan menjelang penghujung tahun.

Mereka diprediksi mempunyai kesempatan untuk memperoleh tawaran kerja sama besar, mengembangkan bisnis, hingga menemukan ide usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan menjanjikan.

Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu faktor yang dipercaya mendukung perjalanan finansial mereka.

Tidak menutup kemungkinan, dukungan dari rekan bisnis maupun pihak yang mempunyai pengaruh besar akan membuka kesempatan baru bagi pemilik shio ini.

Jika mampu memanfaatkan momentum dengan tepat, Shio Naga diramalkan berpeluang mengalami peningkatan taraf ekonomi dan semakin dikenal sebagai sosok sukses di lingkungannya.

3. Shio Macan – Keberanian Mengantarkan pada Peluang Finansial

Shio Macan identik dengan karakter pemberani, ambisius, dan mempunyai tekad kuat dalam mengejar sesuatu yang diinginkan.

Mereka dikenal tidak mudah mundur ketika menghadapi persaingan maupun tantangan. Justru tekanan sering kali menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras dan membuktikan kemampuan diri.

Menjelang akhir 2026, Shio Macan diramalkan memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan keuangan.

Peluang peningkatan penghasilan dipercaya bisa muncul melalui pekerjaan, pengembangan usaha, maupun investasi yang sebelumnya sudah direncanakan.

Keberanian dalam mengambil langkah dan semangat untuk terus berkembang menjadi modal yang dianggap mendukung keberhasilan mereka.

Bahkan, perubahan kondisi finansial pemilik Shio Macan diprediksi cukup mencolok sehingga orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perkembangan kesuksesan yang diraih.

4. Shio Kuda – Semangat Tinggi Membawa Rezeki dari Berbagai Sumber

Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar, jiwa pekerja keras, serta semangat tinggi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Mereka termasuk pribadi yang tidak suka berdiam diri dan selalu berusaha mencari kesempatan baru untuk meningkatkan penghasilan.

Dalam ramalan menjelang akhir tahun 2026, Shio Kuda dipercaya menjadi salah satu pemilik peruntungan finansial yang cukup menjanjikan.

Rezeki mereka diprediksi datang melalui berbagai sumber, mulai dari hasil pekerjaan utama, bisnis sampingan, hingga peluang baru yang muncul secara tidak terduga.

Bahkan, beberapa pemilik shio ini dipercaya berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari proyek tambahan maupun kesempatan yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan.

Kombinasi semangat, keberanian mencoba, dan kerja keras membuat Shio Kuda diramalkan berpeluang menikmati peningkatan pendapatan secara signifikan.

5. Shio Babi – Ketulusan Hati Dipercaya Mengundang Keberuntungan

Shio Babi dikenal mempunyai karakter penyabar, penyayang, dan berhati tulus. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Di balik pembawaannya yang lembut, Shio Babi dipercaya mempunyai peruntungan yang cukup baik dalam urusan finansial.

Menjelang penghujung tahun 2026, energi keberuntungan mereka diramalkan semakin kuat sehingga membuka berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Peluang tersebut dapat hadir melalui perkembangan karier, usaha yang semakin ramai, maupun kesempatan kerja sama yang memberikan keuntungan.

Bahkan, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai peluang kecil dipercaya bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang cukup besar.

Dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan tetap konsisten dalam bekerja, Shio Babi diramalkan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih makmur dan penuh kebahagiaan.