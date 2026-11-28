JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran peruntungan seseorang di masa mendatang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, perpaduan hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk dalam menggambarkan peluang seseorang memperoleh kemudahan rezeki.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai keistimewaan dalam urusan finansial. Pemilik weton tersebut digambarkan memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari kepemimpinan, kecerdasan membaca peluang, hingga kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Tidak hanya dalam pekerjaan, beberapa weton ini juga dipercaya mempunyai peruntungan bagus ketika menjalankan usaha, berdagang, maupun membangun kerja sama bisnis.

Dilansir dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki aliran rezeki yang terus terbuka seiring langkah dan perilaku dalam menjalani kehidupan.

1. Minggu Legi – Punya Jiwa Pemimpin dan Pandai Membaca Peluang

Minggu Legi dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter kepemimpinan cukup kuat. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini dipercaya memiliki semangat tinggi serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Mereka cenderung aktif mencari kesempatan baru untuk meningkatkan taraf kehidupan. Ketika melihat peluang usaha yang menjanjikan, pemilik weton ini digambarkan berani mengambil langkah untuk mengembangkannya.

Dalam urusan finansial, Minggu Legi dipercaya mempunyai peruntungan yang cukup baik, terutama ketika terjun ke dunia bisnis dan perdagangan.

Keberanian mengambil keputusan yang disertai sikap pantang menyerah menjadi karakter yang dianggap mendukung kesuksesan mereka.

Bahkan, menurut gambaran Primbon Jawa, sebagian pemilik weton ini dipercaya mampu mencapai kemapanan finansial ketika usia masih produktif sehingga dapat menikmati hasil perjuangannya lebih awal.

2. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Keberuntungan dari Berbagai Arah

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam kepercayaan masyarakat Jawa.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kepekaan tinggi, pembawaan yang kuat, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Dalam urusan rezeki, Jumat Kliwon dipercaya mempunyai peluang memperoleh penghasilan melalui beragam jalan. Tidak hanya mengandalkan pekerjaan utama, mereka juga digambarkan berpotensi mendapatkan pemasukan dari usaha tambahan maupun kesempatan yang tidak terduga.

Selain itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada weton ini.

Mereka dianggap mampu mempertahankan hasil kerja kerasnya sehingga kekayaan yang sudah dikumpulkan tidak mudah habis untuk kebutuhan yang kurang penting.

Tak heran jika dalam ramalan Primbon Jawa, Jumat Kliwon kerap digambarkan sebagai weton yang berpeluang menikmati kehidupan berkecukupan dan memperoleh penghormatan dari lingkungan sekitar.

3. Rabu Pahing – Pekerja Keras yang Berpeluang Menuai Kekayaan

Orang yang lahir pada Rabu Pahing dikenal mempunyai karakter tekun, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan.

Mereka bukan tipe pribadi yang mudah menyerah hanya karena menghadapi hambatan. Sebaliknya, setiap kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diselesaikan dengan usaha dan pemikiran matang.

Sifat inilah yang dipercaya menjadi salah satu faktor pendukung terbukanya peluang rezeki bagi pemilik weton Rabu Pahing.

Dalam bidang pekerjaan maupun perdagangan, mereka dinilai cocok menjalankan aktivitas yang membutuhkan kedisiplinan, ketelitian, serta perencanaan jangka panjang.

Walaupun perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus, ketekunan membuat mereka digambarkan mampu membangun kondisi finansial secara bertahap.

Menurut Primbon Jawa, Rabu Pahing termasuk weton yang berpotensi mengumpulkan kekayaan setelah melewati berbagai proses perjuangan.

4. Sabtu Legi – Kedermawanan yang Dipercaya Mengundang Keberkahan

Sabtu Legi dikenal mempunyai karakter sosial yang cukup menonjol. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu, murah hati, dan tidak keberatan berbagi ketika memiliki kelebihan rezeki.

Sikap tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya mudah menjalin hubungan baik dengan banyak orang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebaikan hati dan ketulusan membantu sesama sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan dalam kehidupan.

Dari sisi pekerjaan, Sabtu Legi dianggap mempunyai peluang untuk memperoleh penghargaan atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan.

Sementara dalam dunia usaha, hubungan baik yang terbangun dengan banyak pihak dipercaya dapat membuka kesempatan kerja sama yang menguntungkan.

Karena itulah, weton Sabtu Legi sering digambarkan mempunyai perjalanan finansial yang menjanjikan dan berpeluang menikmati kehidupan makmur.

5. Kamis Pon – Cermat Mengambil Keputusan, Rezeki Lebih Terarah

Pemilik weton Kamis Pon dikenal mempunyai karakter tenang dan penuh pertimbangan ketika menghadapi berbagai pilihan.

Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, maupun persoalan keuangan.

Setiap peluang biasanya dipertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan manfaat serta risiko yang mungkin muncul.

Dalam ramalan Primbon Jawa, sifat berhati-hati tersebut dipercaya menjadi salah satu kelebihan Kamis Pon dalam membangun kemapanan finansial.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang dapat dipercaya sehingga berpotensi mendapatkan kesempatan lebih besar melalui hubungan profesional.

Kepercayaan dari orang lain menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha maupun memperluas jaringan pekerjaan.

Dengan karakter yang penuh perhitungan, Kamis Pon dipercaya mempunyai peluang menjaga kestabilan ekonomi sekaligus meningkatkan kekayaan secara bertahap.

6. Selasa Wage – Punya Naluri Bisnis dan Semangat Mengembangkan Diri

Selasa Wage termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan karakter pekerja keras dan kemampuan membaca kesempatan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai semangat tinggi untuk memperbaiki kehidupan. Mereka tidak mudah merasa puas dengan satu keberhasilan dan selalu berusaha menemukan peluang baru.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan Selasa Wage adalah kecermatan melihat kesempatan dalam dunia usaha.

Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan kapan harus mengambil tindakan dan kapan sebaiknya menunggu keadaan yang lebih menguntungkan.

Selain mempunyai semangat berusaha, pemilik weton ini juga digambarkan memiliki keinginan kuat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan.

Perpaduan antara keberanian, ambisi, dan ketekunan tersebut membuat Selasa Wage dipercaya berpeluang memperoleh penghasilan besar.

Bahkan, dalam ramalan Jawa, mereka digambarkan mampu membangun usaha sendiri dan mencapai kemapanan finansial sejak usia relatif muda.

7. Jumat Pon – Mudah Mendapat Dukungan Berkat Kemampuan Bersosialisasi

Jumat Pon dipercaya mempunyai keistimewaan dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki pembawaan yang menyenangkan, mudah bergaul, serta mampu menciptakan hubungan baik dengan berbagai kalangan.

Kemampuan bersosialisasi tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting dalam membuka jalan menuju kesuksesan.

Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, hubungan yang terjalin dengan baik dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi, dukungan, maupun kerja sama baru.

Karena itulah, rezeki Jumat Pon dalam gambaran Primbon Jawa tidak selalu dikaitkan dengan usaha pribadi, tetapi juga peluang yang muncul melalui jaringan pertemanan dan kepercayaan orang lain.

Mereka dipercaya mempunyai kesempatan mengembangkan penghasilan melalui kolaborasi maupun dukungan dari lingkungan sekitar.

Tidak mengherankan jika Jumat Pon sering digambarkan sebagai weton yang berpeluang mencapai kehidupan mapan, sukses, dan dihormati oleh masyarakat.