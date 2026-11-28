JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan ketika memasuki usia senja. Setelah melewati berbagai perjuangan selama masa muda, menikmati hasil kerja keras menjadi salah satu harapan terbesar dalam kehidupan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran dipercaya mempunyai makna tersendiri yang berhubungan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang digambarkan harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih baik. Mereka dipercaya mempunyai kesempatan meraih kemakmuran setelah melalui proses panjang yang dipenuhi kesabaran dan ketekunan.

Menariknya, keberuntungan tersebut konon semakin terasa ketika mereka memasuki usia matang. Kehidupan yang sebelumnya sederhana dipercaya dapat berubah menjadi lebih nyaman, bahkan dipenuhi kecukupan secara finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang menurut ramalan Primbon Jawa dipercaya akan menikmati kehidupan makmur dan berkecukupan ketika memasuki masa tua.

1. Selasa Kliwon – Ketangguhan yang Berbuah Kemakmuran

Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal mempunyai kepribadian kuat, berani menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah ketika keadaan sedang sulit.

Sejak usia muda, mereka digambarkan terbiasa berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun hasil usaha tidak selalu langsung terlihat, mereka tetap berusaha menjalani tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan weton Selasa Kliwon disebut mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati usia 35 tahun.

Kesabaran, kejujuran, dan ketekunan menjadi karakter yang dipercaya mendukung perjalanan hidup mereka. Berbagai kesulitan yang pernah dialami dianggap sebagai bagian dari proses menuju kehidupan lebih baik.

Ketika memasuki usia senja, Selasa Kliwon diramalkan dapat menikmati hasil perjuangan selama bertahun-tahun. Kehidupannya dipercaya menjadi lebih tenang dengan kondisi ekonomi yang semakin stabil.

2. Jumat Legi – Kesabaran yang Mengundang Keberlimpahan Rezeki

Weton Jumat Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang mempunyai ketulusan hati, kesabaran, dan sisi spiritual yang kuat.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Jumat Legi mempunyai jumlah neptu 11, yang dipercaya menggambarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Pemilik weton ini konon tidak selalu mendapatkan kemudahan ketika masih muda. Ada berbagai pengalaman dan tantangan yang harus dilewati sebelum mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Namun, mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah kehilangan harapan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka tetap berusaha menjalani kehidupan dengan sabar dan penuh rasa syukur.

Dalam ramalan Jawa, ketulusan serta kerja keras tersebut dipercaya menjadi jalan terbukanya pintu rezeki.

Memasuki masa tua, Jumat Legi diramalkan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan, harmonis, dan jauh dari berbagai kesulitan yang pernah dialami sebelumnya.

3. Rabu Pon – Cerdas Mengatur Keuangan hingga Hari Tua

Rabu Pon dipercaya mempunyai karakter cerdas, bijaksana, dan mampu mempertimbangkan berbagai keputusan dengan matang.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuannya mengelola keuangan. Mereka digambarkan tidak mudah menghabiskan uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Sebaliknya, pemilik weton Rabu Pon cenderung memikirkan kebutuhan jangka panjang. Mereka lebih senang menyisihkan penghasilan, menabung, serta mempersiapkan berbagai kebutuhan masa depan.

Meskipun perjalanan ekonominya tidak selalu berjalan mulus sejak awal, ketelitian dan kebiasaan mengatur keuangan dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kemakmuran.

Dalam pandangan Primbon Jawa, Rabu Pon termasuk weton yang berpotensi menikmati hasil perjuangannya ketika memasuki usia senja.

Kehidupan masa tua mereka diramalkan lebih nyaman karena memiliki persiapan finansial yang dibangun secara bertahap selama bertahun-tahun.

4. Sabtu Wage – Bangkit dari Kesulitan Menuju Kehidupan Mapan

Pemilik weton Sabtu Wage dikenal sebagai pribadi yang gigih dan mempunyai daya juang tinggi.

Masa muda mereka dalam gambaran Primbon Jawa sering dikaitkan dengan berbagai tantangan, terutama dalam urusan ekonomi dan tanggung jawab kehidupan.

Namun, pengalaman sulit tersebut justru dipercaya membentuk karakter yang lebih kuat. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Sabtu Wage mempunyai jumlah neptu 13 dalam perhitungan Primbon Jawa. Angka tersebut dalam kepercayaan tradisional dikaitkan dengan perjalanan hidup yang penuh proses dan ujian.

Selain pekerja keras, mereka juga digambarkan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sifat tersebut membuat mereka mudah membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Ketika memasuki usia matang, Sabtu Wage diramalkan mempunyai kesempatan memperbaiki kondisi finansial secara signifikan. Kehidupan yang sebelumnya penuh keterbatasan dipercaya dapat berubah menjadi lebih berkecukupan.

5. Senin Legi – Hidup Sederhana, Berakhir dengan Kebahagiaan

Senin Legi merupakan weton yang dalam tradisi Primbon Jawa sering digambarkan memiliki sifat sederhana, jujur, dan berhati tulus.

Mereka tidak terlalu menyukai kehidupan yang penuh kemewahan. Selama kebutuhan sehari-hari terpenuhi, pemilik weton ini biasanya sudah merasa cukup dan berusaha mensyukuri apa yang dimiliki.

Walaupun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, mereka dipercaya mampu menjaga ketenangan hati ketika menghadapi berbagai cobaan.

Sikap sabar dan tidak mudah mengeluh menjadi karakter yang dianggap membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Menurut ramalan Primbon Jawa, ketulusan dan kebiasaan berbuat baik tersebut dipercaya berkaitan dengan datangnya keberuntungan dalam urusan rezeki.

Saat memasuki masa tua, Senin Legi diramalkan dapat menikmati kehidupan yang lebih damai, berkecukupan, dan jauh dari kegelisahan finansial.

6. Kamis Pahing – Jiwa Kepemimpinan yang Membawa Kemakmuran

Weton Kamis Pahing dikenal mempunyai karakter tegas, berwibawa, serta memiliki kemampuan memimpin yang cukup kuat.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini memiliki jumlah neptu 17. Angka tersebut dipercaya menggambarkan karakter yang kuat serta potensi besar dalam urusan kehidupan dan pekerjaan.

Sejak muda, pemilik Kamis Pahing digambarkan mempunyai cita-cita tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Mereka juga cenderung berani mengambil keputusan penting demi mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, sifat kepemimpinan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang yang lebih luas.

Menurut ramalan Primbon Jawa, Kamis Pahing termasuk weton yang berpotensi mencapai puncak keberhasilan ketika memasuki usia matang.

Masa tua mereka pun digambarkan sebagai periode penuh kemakmuran, dengan kehidupan yang nyaman dan kondisi ekonomi yang lebih mapan.