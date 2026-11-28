JawaPos.com – Tidak semua orang mudah kehilangan semangat ketika mendapatkan hinaan atau komentar negatif dari orang lain. Sebagian justru menjadikan perkataan tersebut sebagai dorongan untuk membuktikan kemampuan dan meraih pencapaian yang lebih besar. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah Shio yang dikenal mempunyai karakter kuat, percaya diri, dan tidak mudah menyerah. Mereka digambarkan mampu menghadapi tekanan tanpa membiarkan perkataan orang lain menghambat perjalanan hidupnya. Menariknya, karakter tersebut juga dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan karier dan keuangan. Alih-alih terpuruk karena diremehkan, pemilik Shio tertentu justru dipercaya semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan dan memperbaiki kondisi ekonominya. Keteguhan hati, keberanian, serta kemampuan menjaga fokus menjadi beberapa sifat yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih mapan. Bahkan, dalam ramalan akhir tahun 2025, sejumlah Shio disebut berpeluang memperoleh keberuntungan finansial yang besar. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima Shio yang diramalkan tetap bersinar dan berpotensi semakin kaya meskipun sering mendapatkan hinaan atau pandangan negatif dari orang lain. 1. Shio Macan, Semakin Diremehkan Semakin Bersemangat Shio Macan dikenal sebagai lambang keberanian, kekuatan, dan kewibawaan dalam astrologi Tionghoa. Orang yang lahir di bawah naungan Shio ini umumnya digambarkan memiliki kepribadian tegas serta tidak takut menghadapi tantangan. Ketika mendapatkan kritikan atau diremehkan, mereka justru cenderung menjadikannya sebagai motivasi untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dalam kepercayaan fengshui, Macan dikaitkan dengan unsur kayu yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Filosofi tersebut menggambarkan seseorang yang mampu menjadikan tekanan sebagai kesempatan untuk berkembang. Shio Macan juga sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam bidang kepemimpinan, bisnis, dan pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Mereka dipercaya tidak terlalu sibuk memikirkan komentar negatif karena lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan nyata. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Shio Macan digambarkan mempunyai peluang untuk meraih kesuksesan finansial. 2. Shio Naga, Membuktikan Kemampuan Lewat Pencapaian Dalam astrologi Tionghoa, Naga merupakan simbol kejayaan, kekuatan, dan kemuliaan. Pemilik Shio ini sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta ambisi besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mereka cenderung tidak suka menghabiskan waktu untuk menanggapi perkataan orang yang meremehkan kemampuannya. Sebaliknya, Shio Naga lebih memilih berkonsentrasi pada tujuan dan membiarkan hasil kerja menjadi jawaban. Menurut gambaran fengshui, Shio Naga dikaitkan dengan unsur tanah dan air yang melambangkan kestabilan serta kemampuan beradaptasi. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu mengendalikan emosi dan mempertimbangkan langkah secara lebih matang ketika menghadapi persoalan. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, Shio Naga sering digambarkan mempunyai ambisi kuat untuk mencapai kehidupan yang mapan. Mereka juga dipercaya tidak mudah kehilangan arah hanya karena mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. 3. Shio Kerbau, Kerja Keras Menjadi Senjata Utama Shio Kerbau dikenal sebagai gambaran pribadi pekerja keras, sabar, dan mempunyai ketahanan mental yang kuat. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah hanya karena mendapatkan ejekan. Berbagai kesulitan yang pernah dialami justru dianggap sebagai pengalaman untuk memperkuat diri. Dalam filosofi fengshui, Kerbau dikaitkan dengan unsur tanah yang melambangkan keteguhan, kestabilan, dan kesabaran. Pemilik Shio ini dipercaya lebih menyukai proses panjang daripada mengejar kesuksesan secara instan. Mereka cenderung mengandalkan kedisiplinan dan konsistensi untuk mencapai tujuan. Ketika mendapatkan hinaan, Shio Kerbau biasanya tidak merasa perlu membalas dengan perkataan. Mereka lebih memilih terus bekerja dan menunjukkan hasil yang dapat dibuktikan. Karena karakter tersebut, Shio Kerbau sering dikaitkan dengan kesuksesan yang dibangun secara bertahap. Kekayaan yang diperoleh pun digambarkan berasal dari kerja keras dan kemampuan mempertahankan usaha dalam jangka panjang. 4. Shio Ular, Tenang tetapi Memiliki Strategi Kuat Di balik pembawaannya yang cenderung tenang, Shio Ular dipercaya mempunyai keteguhan hati dan kemampuan berpikir strategis. Mereka tidak mudah terpancing emosi ketika mendapatkan komentar menyakitkan. Sebaliknya, pemilik Shio ini lebih suka mengamati keadaan sebelum menentukan tindakan yang tepat. Dalam kepercayaan fengshui, Ular dikaitkan dengan unsur api dan tanah yang menggambarkan kekuatan, kebijaksanaan, serta kestabilan. Sifat penuh pertimbangan membuat Shio Ular sering digambarkan mempunyai kemampuan membaca peluang dan memahami situasi dengan baik. Dalam dunia bisnis maupun keuangan, mereka dipercaya mampu menyusun strategi sebelum mengambil keputusan penting. Bahkan, pengalaman diremehkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk semakin berhati-hati dan memperbaiki langkah ke depannya. Shio Ular pun digambarkan berpeluang meraih kesuksesan karena tidak mudah membiarkan emosi mengganggu tujuan hidupnya. 5. Shio Kuda, Tetap Melangkah Tanpa Memedulikan Hinaan Shio Kuda identik dengan kebebasan, semangat tinggi, dan kepribadian yang optimistis. Mereka digambarkan tidak suka dibatasi serta selalu memiliki keinginan untuk mencoba berbagai kesempatan baru. Ketika mendapatkan cibiran atau komentar negatif, pemilik Shio ini dipercaya tidak ingin membuang banyak energi untuk menanggapinya. Mereka lebih memilih terus bergerak dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat membawa kemajuan dalam kehidupannya. Dalam fengshui, Kuda dikaitkan dengan unsur api yang melambangkan semangat, keberanian, dan ambisi. Karakter tersebut dipercaya membuat Shio Kuda mempunyai dorongan kuat untuk mengejar impian, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Mereka juga sering digambarkan sebagai sosok yang berani mengambil peluang dan tidak mudah kehilangan optimisme ketika menghadapi kegagalan. Bagi Shio Kuda, pencapaian nyata dianggap jauh lebih berarti daripada sekadar membalas perkataan orang lain. Karena itu, mereka dipercaya berpotensi meraih kehidupan yang lebih mapan berkat semangat dan kegigihannya. Itulah lima Shio yang menurut ramalan astrologi Tionghoa dikenal memiliki mental tangguh dan tidak mudah goyah meskipun mendapatkan hinaan. Mereka digambarkan mampu mengubah tekanan menjadi motivasi untuk mengejar kesuksesan. Perlu diingat, ramalan Shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, kesempatan, serta keputusan dalam mengelola keuangan.