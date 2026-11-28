JawaPos.com – Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri karena berkaitan dengan hari dan pasaran kelahiran seseorang. Selain digunakan untuk mengenali karakter, weton juga kerap dikaitkan dengan ramalan mengenai jodoh, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki. Berdasarkan kepercayaan yang berkembang, beberapa kombinasi weton diyakini mempunyai peruntungan finansial yang cukup baik. Pemilik weton tersebut konon memiliki karakter dan potensi yang mendukung mereka untuk memperoleh kehidupan lebih sejahtera. Istilah dilabrak rezeki menggambarkan kondisi ketika seseorang mendapatkan banyak keberuntungan dan kesempatan yang membawa perubahan positif dalam kehidupannya. Rezeki tersebut dipercaya bisa hadir melalui pekerjaan, usaha, maupun dukungan dari lingkungan sekitar. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang diramalkan mempunyai keberuntungan besar dalam urusan finansial hingga berpeluang menikmati kehidupan berkecukupan menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya. 1. Kamis Pahing, Sosok Bijaksana yang Dipercaya Punya Hoki Besar Kamis Pahing merupakan salah satu weton yang digambarkan mempunyai karakter dewasa, cerdas, dan penuh pertimbangan. Mereka dikenal tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan karena cenderung memikirkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu. Dalam pekerjaan maupun menjalankan bisnis, pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat juang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan selalu berusaha mendapatkan hasil terbaik dari pekerjaan yang dilakukan. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Pahing juga dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan keberuntungan dalam mencari penghidupan. Kombinasi antara kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan mengambil keputusan diyakini menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Bahkan, keberuntungan finansial mereka dipercaya semakin berkembang ketika memasuki usia dewasa. 2. Rabu Pahing, Memiliki Jiwa Kepemimpinan dan Pembawa Berkah Orang yang lahir pada Rabu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bertanggung jawab, serta mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan. Mereka juga dipercaya mempunyai naluri kepemimpinan yang cukup kuat. Sikapnya yang dapat diandalkan membuat pemilik weton ini kerap menjadi tempat meminta pendapat bagi orang-orang di sekitarnya. Menariknya, dalam sejumlah kepercayaan masyarakat Jawa, Rabu Pahing juga dianggap membawa keberuntungan bagi keluarga. Kehadiran anak dengan weton tersebut bahkan diyakini dapat menjadi simbol terbukanya pintu rezeki rumah tangga. Kehidupan keluarga dipercaya semakin baik apabila seluruh anggotanya saling mendukung dan berusaha. Dengan karakter yang bertanggung jawab serta kemauan bekerja keras, Rabu Pahing digambarkan mempunyai peluang untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera. 3. Jumat Legi, Berhati Dermawan dan Dipercaya Dikelilingi Rezeki Jumat Legi menjadi weton berikutnya yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran dalam tradisi Primbon Jawa. Kombinasi hari Jumat dan pasaran Legi dipercaya memiliki makna positif. Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, ramah, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Salah satu karakter yang menonjol adalah kebiasaan berbagi. Mereka tidak segan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, meskipun harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Perjalanan ekonomi Jumat Legi konon tidak selalu langsung berjalan mulus. Sebagian dipercaya harus melewati masa sederhana sebelum akhirnya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ketulusan dalam membantu sesama dan ketekunan menjalani pekerjaan diyakini menjadi bagian dari jalan keberuntungan mereka. Tidak mengherankan jika Jumat Legi sering digambarkan sebagai weton yang berpotensi meraih kemakmuran sekaligus tetap gemar berbagi. 4. Senin Pon, Punya Karakter Kuat dan Berjiwa Pemimpin Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki kepribadian tegas, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Meskipun terlihat kuat dari luar, mereka juga digambarkan mempunyai sisi lembut dan kepedulian terhadap orang-orang terdekat. Dalam gambaran Primbon Jawa, karakter Senin Pon diibaratkan seperti gunung yang kokoh. Mereka dianggap mampu menjadi sosok yang memberikan perlindungan sekaligus arahan bagi lingkungan sekitarnya. Sifat tersebut dipercaya dapat mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang, terutama pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab dan kemampuan memimpin. Senin Pon juga dikaitkan dengan peluang kesuksesan dalam dunia usaha. Keteguhan dalam mempertahankan tujuan serta keberanian menghadapi tantangan diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan finansial yang lebih baik. 5. Selasa Wage, Gigih Berjuang dan Tidak Takut Memulai dari Bawah Selasa Wage dipercaya mempunyai karakter pemberani, sabar, dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Bahkan, pemilik weton ini digambarkan bersedia memulai segala sesuatu dari bawah demi mencapai cita-cita. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, unsur api yang dikaitkan dengan hari Selasa melambangkan semangat, keberanian, serta ambisi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain memiliki tekad kuat, Selasa Wage juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan dapat dipercaya. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu membangun hubungan baik dengan banyak orang. Meski tidak selalu menikmati kehidupan mewah sejak awal, ketekunan dan kesabaran diyakini menjadi modal penting untuk mencapai kesuksesan. Karena itulah, Selasa Wage kerap disebut sebagai salah satu weton yang berpotensi mendapatkan keberuntungan besar setelah melewati berbagai perjuangan hidup. Itulah lima weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa diramalkan memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Usaha, keterampilan, ketekunan, serta kemampuan mengelola keuangan tetap berperan penting dalam mencapai kesejahteraan.