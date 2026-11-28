JawaPos.com – Kebiasaan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan pribadi sering kali dikaitkan dengan kondisi keuangan yang kurang stabil. Namun, menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, ada sejumlah Shio yang dipercaya tetap memiliki kehidupan finansial berkecukupan meskipun gemar menikmati hasil jerih payahnya. Keempat Shio ini konon mempunyai keberuntungan tersendiri dalam urusan rezeki. Pemasukan mereka dipercaya bisa datang melalui berbagai kesempatan, mulai dari pekerjaan, peluang usaha, hingga bantuan orang-orang di sekitarnya. Menariknya, kebiasaan hidup konsumtif tidak selalu dianggap sebagai penghalang datangnya kemakmuran bagi Shio tersebut. Mereka dipercaya mempunyai hoki finansial yang membuat aliran uang tetap terjaga, bahkan ketika pengeluaran cukup besar. Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat empat Shio yang dipercaya tetap memiliki kekayaan meskipun dikenal gemar menghamburkan uang. Berikut daftarnya. 1. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah Shio ini sering digambarkan mempunyai karisma kuat, rasa percaya diri tinggi, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Menurut kepercayaan fengshui, Shio Naga memiliki hubungan erat dengan simbol keberuntungan dan kelimpahan rezeki. Mereka bahkan dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri terhadap berbagai kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Meski menyukai kehidupan mewah dan tidak segan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan, Shio Naga konon memiliki peluang untuk memperoleh pemasukan kembali melalui berbagai sumber. Keseimbangan dalam menjalani kehidupan dan sikap rendah hati juga dipercaya menjadi faktor yang mendukung keberuntungan mereka. Dengan karakter yang penuh percaya diri, Shio Naga sering digambarkan mampu memanfaatkan peluang untuk mempertahankan kemakmuran. 2. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan pribadi yang aktif, penuh semangat, dan menyukai kebebasan. Mereka biasanya digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah serta memiliki ambisi besar untuk mencapai tujuan hidup. Dalam fengshui, Kuda dikaitkan dengan elemen api yang melambangkan energi, keberanian, dan semangat. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Shio ini tidak ragu mencoba berbagai hal baru. Di sisi lain, mereka juga dikenal gemar menghabiskan uang untuk kegiatan yang menyenangkan, seperti berlibur, mengikuti tren gaya hidup, hingga membantu orang terdekat. Namun, Shio Kuda dipercaya mempunyai kemampuan dalam melihat peluang yang bisa mendatangkan penghasilan. Relasi pertemanan, kerja sama, dan keberanian mengambil keputusan sering dianggap sebagai jalan terbukanya rezeki. Tidak jarang, satu kesempatan yang dimanfaatkan dengan tepat diyakini mampu memberikan keuntungan besar bagi mereka. Karena itulah, Shio Kuda kerap dikaitkan dengan keberuntungan finansial yang datang melalui keberanian dan kreativitas. 3. Shio Babi Dalam kepercayaan Tionghoa, Babi merupakan simbol kelimpahan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Orang yang memiliki Shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tulus, ramah, serta senang berbagi dengan orang lain. Mereka dikenal tidak keberatan mengeluarkan uang untuk membantu keluarga, teman, maupun orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sifat dermawan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Shio Babi sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan rezeki. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain dianggap dapat membuka jalan bagi datangnya berbagai kesempatan baru. Selain itu, pembawaan mereka yang menyenangkan membuat Shio Babi digambarkan mudah membangun hubungan sosial. Dari lingkungan pertemanan dan jaringan yang luas, peluang mendapatkan bantuan maupun kesempatan finansial dipercaya bisa muncul secara tidak terduga. Karena itulah, Shio Babi sering dianggap sebagai salah satu lambang kemakmuran yang tetap dikelilingi keberuntungan meskipun gemar menikmati hasil pendapatannya. 4. Shio Monyet Shio Monyet dikenal sebagai simbol kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Orang yang lahir di bawah Shio ini sering digambarkan memiliki banyak ide serta cepat menemukan solusi ketika menghadapi kesulitan. Dalam fengshui, Shio Monyet dikaitkan dengan unsur logam dan air yang melambangkan kecerdasan, komunikasi, serta keluwesan dalam menghadapi perubahan. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka pandai melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain. Mereka juga cenderung senang mencoba hal baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Walaupun terkadang mengeluarkan uang untuk hiburan, pengalaman, maupun berbagai keinginan pribadi, Shio Monyet diyakini tidak mudah kehabisan cara untuk memperoleh pemasukan. Kemampuan berpikir kreatif dan membaca peluang menjadi keunggulan yang membuat mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Itulah empat Shio yang menurut kepercayaan astrologi Tionghoa tetap berpeluang hidup berkecukupan meskipun dikenal gemar menghamburkan uang. Perlu diingat, ramalan Shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh kebiasaan mengelola uang, usaha, dan keputusan finansial masing-masing.