JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki keberanian tinggi, kecerdasan, hingga kemampuan membaca situasi sebelum mengambil keputusan penting. Menariknya, beberapa shio diyakini mempunyai intuisi yang sangat kuat. Naluri tersebut dianggap membantu mereka mengenali kesempatan, menghindari keputusan yang merugikan, serta menemukan jalan untuk memperoleh keberhasilan dalam kehidupan. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan menjelang penghujung 2026. Ketajaman insting yang dimiliki ketiganya dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuka berbagai peluang baik, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Lantas, shio apa saja yang disebut mempunyai intuisi luar biasa dan berpotensi mendapatkan limpahan rezeki? Berikut ulasannya. 1. Shio Babi – Naluri Kuat yang Membuka Banyak Pintu Rezeki Di balik pembawaannya yang dikenal santai dan tidak terlalu terburu-buru, Shio Babi dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat dalam menjalani kehidupan. Mereka sering digambarkan mampu mengikuti kata hati ketika harus menentukan pilihan penting. Naluri tersebut diyakini membantu mereka menghindari berbagai keputusan yang berisiko dan mengarahkan langkah menuju kesempatan yang lebih menguntungkan. Selain mengandalkan intuisi, pemilik Shio Babi juga dikenal mempunyai sifat ramah, murah hati, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Karakter tersebut membuat mereka berpotensi memperoleh banyak kesempatan melalui lingkungan pertemanan maupun hubungan profesional. Bantuan dan kerja sama dari orang sekitar juga dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Dalam urusan finansial, rezeki Shio Babi sering dikaitkan dengan hubungan sosial yang terjaga, ketulusan dalam membantu, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul secara tidak terduga. 2. Shio Ular – Cermat Membaca Situasi dan Pandai Melihat Peluang Shio Ular dikenal sebagai salah satu shio yang mempunyai karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara spontan. Mereka sering digambarkan sebagai pengamat yang jeli. Sebelum menentukan langkah, pemilik Shio Ular cenderung memperhatikan berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Ketajaman intuisi mereka dipercaya membuatnya lebih mudah mengenali perubahan keadaan. Bahkan, kesempatan yang belum terlihat oleh banyak orang terkadang bisa mereka tangkap lebih awal. Sifat berhati-hati juga menjadi keunggulan tersendiri. Mereka tidak mudah tergoda mengambil keputusan hanya karena melihat keuntungan sesaat. Dalam hal rezeki, Shio Ular diyakini mempunyai peluang memperoleh hasil besar melalui perencanaan yang matang dan kemampuan membaca situasi. Keberuntungan mereka sering digambarkan datang dari keputusan yang tepat pada waktu yang sesuai. 3. Shio Monyet – Kreatif dan Selalu Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan Berbeda dari dua shio sebelumnya, Shio Monyet dikenal memiliki karakter aktif, cerdas, dan penuh kreativitas. Mereka tidak hanya menunggu keberuntungan datang, tetapi juga berusaha menciptakan kesempatan melalui ide-ide yang dimiliki. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai insting yang kuat dalam mengenali peluang baru. Mereka dapat melihat kemungkinan keberhasilan dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Kemampuan berpikir cepat juga membuat Shio Monyet dikenal mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan. Saat rencana awal tidak berjalan sesuai harapan, mereka cenderung mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan. Karakter tersebut dinilai cocok untuk bidang usaha, bisnis kreatif, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memecahkan masalah. Dalam urusan keuangan, rezeki Shio Monyet dipercaya sering berkaitan dengan kreativitas dan keberanian mencoba hal baru. Ide yang dikembangkan dengan serius berpotensi membuka sumber penghasilan tambahan. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit, mereka diyakini tidak mudah kehabisan akal untuk menemukan jalan keluar. Itulah tiga shio yang menurut kepercayaan astrologi Tionghoa mempunyai intuisi tajam dan diprediksi dikelilingi keberuntungan. Meski demikian, ramalan shio bukanlah kepastian mengenai masa depan. Kerja keras, kemampuan membaca peluang, dan keputusan yang bijak tetap berperan penting dalam meraih kesuksesan.