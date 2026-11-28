JawaPos.com - Kesibukan pekerjaan membuat Virgo perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh agar rutinitas sehari-hari tidak mengganggu kesehatan.

Kebiasaan duduk terlalu lama di depan komputer atau menyelesaikan berbagai tugas tanpa jeda dapat membuat tubuh terasa kaku, cepat lelah, dan kurang nyaman ketika beraktivitas.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Sabtu, 28 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Merkurius mengingatkan Virgo untuk mulai membangun rutinitas yang lebih teratur, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan, aktivitas fisik, dan istirahat.

Jika sedang menghadapi banyak tugas, jangan memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat.

Cobalah berdiri sejenak, berjalan di sekitar ruangan, atau melakukan peregangan ringan setelah duduk dalam waktu cukup lama.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk kembali segar sebelum melanjutkan pekerjaan.

Virgo juga perlu memperhatikan posisi tubuh ketika bekerja menggunakan komputer.

Pastikan posisi duduk cukup nyaman dan sesuaikan tinggi layar agar tidak terus-menerus menundukkan kepala atau membungkukkan punggung.

Jika memungkinkan, atur pengingat untuk mengambil jeda secara berkala agar tubuh tidak terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Selain memperhatikan aktivitas fisik, jadwal makan dan kebutuhan cairan juga perlu dijaga.

Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Pilih makanan bergizi dengan komposisi seimbang dan pastikan kebutuhan air putih terpenuhi sepanjang hari.

Kebiasaan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung kondisi tubuh selama menjalani rutinitas yang padat.

Virgo juga sebaiknya tidak mengabaikan keluhan fisik yang sudah berlangsung cukup lama.

Rasa nyeri, ketidaknyamanan, atau gangguan kesehatan yang terus berulang sebaiknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang pasti akan hilang dengan sendirinya.

Jika keluhan tidak kunjung membaik atau mulai mengganggu aktivitas, konsultasikan kepada dokter agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.

Menjaga kesehatan bukan berarti harus menghentikan seluruh kegiatan, melainkan memahami batas kemampuan tubuh dan memberikan waktu pemulihan ketika diperlukan.

Jangan pula mengorbankan waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih bisa diatur kembali.

Dengan memperbaiki kebiasaan duduk, menyempatkan diri bergerak, menjaga pola makan, dan mencukupi waktu istirahat, Virgo dapat mempertahankan produktivitas tanpa mengabaikan kebutuhan fisik.