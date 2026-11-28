JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran lahir ini dipercaya menyimpan makna tersendiri, termasuk dalam urusan rezeki dan kondisi finansial. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini mempunyai peruntungan yang cukup baik dalam mencari penghasilan. Mereka digambarkan memiliki karakter pekerja keras, pantang menyerah, serta kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang datang dalam kehidupan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki besar, termasuk uang kaget dari sumber yang tidak disangka-sangka. Keberuntungan tersebut dalam kepercayaan Jawa dikaitkan dengan nilai neptu, watak, serta naungan tertentu dalam perhitungan primbon. Berikut empat weton yang dimaksud. 1. Minggu Wage – Dipercaya Memiliki Pintu Rezeki dari Berbagai Arah Orang yang lahir pada Minggu Wage dikenal memiliki semangat kuat dan tekad besar dalam mewujudkan keinginannya. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika harus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, Minggu memiliki nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika digabungkan, weton ini mempunyai jumlah neptu sembilan. Minggu Wage juga dikaitkan dengan beberapa naungan keberuntungan, seperti Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Dalam kepercayaan tersebut, kedua naungan ini melambangkan kemuliaan, kelapangan rezeki, dan peluang memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tidak mengherankan jika weton ini dipercaya memiliki kesempatan mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber. Hasil kerja keras yang dilakukan juga diyakini dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan finansial mereka. 2. Selasa Pon – Pekerja Keras yang Dipercaya Dihampiri Rezeki Nomplok Selasa Pon merupakan salah satu weton yang sering dikaitkan dengan karakter cekatan, aktif, dan mempunyai semangat tinggi dalam bekerja. Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan demi mencapai tujuan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Selasa mempunyai nilai neptu tiga, sementara Pon bernilai tujuh. Dengan demikian, jumlah neptu weton ini adalah sepuluh. Weton Selasa Pon juga dipercaya berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang melambangkan pertumbuhan, kesuburan, serta keberlanjutan rezeki. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai peluang untuk mendapatkan penghasilan dari berbagai kesempatan. Bahkan, dalam ramalan primbon, rezeki bisa datang ketika mereka sedang menghadapi keadaan yang cukup sulit. Karakter pekerja keras dan kemauan untuk terus berusaha menjadi gambaran utama yang membuat Selasa Pon dipercaya memiliki peruntungan finansial yang baik. 3. Rabu Pahing – Dipercaya Mendapat Rezeki Besar Secara Tak Terduga Weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu yang cukup besar, yakni 16. Angka tersebut berasal dari Rabu yang bernilai tujuh dan Pahing dengan nilai sembilan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal memiliki pendirian kuat, tekun, dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi persoalan. Mereka biasanya digambarkan sebagai sosok yang mampu bertahan dalam situasi sulit. Keteguhan hati dan konsistensi menjadi modal penting untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Rabu Pahing juga dikaitkan dengan naungan Gulus Banyu dan Tunggak Semi. Kedua istilah tersebut dipercaya memiliki hubungan dengan kelancaran rezeki, keberuntungan, serta peluang mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Karena itulah, weton ini sering diramalkan mempunyai kesempatan memperoleh pemasukan dari berbagai arah. Keberhasilan finansial diyakini dapat berkembang seiring dengan usaha dan ketekunan yang mereka jalankan. 4. Kamis Kliwon – Rezeki Dipercaya Mengalir Berkat Ketekunan Kamis Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan finansial. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki karakter tekun, bijaksana, dan mampu mempertahankan komitmen terhadap tujuan hidupnya. Berdasarkan hitungan neptu, Kamis mempunyai nilai delapan, sedangkan Kliwon bernilai delapan. Dengan demikian, jumlah neptu Kamis Kliwon adalah 16. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan sejumlah naungan, seperti Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi. Istilah-istilah tersebut dipercaya menggambarkan kebijaksanaan, ketulusan, serta keberlanjutan dalam memperoleh rezeki. Pemilik Kamis Kliwon diyakini mempunyai kemampuan untuk meraih keberhasilan melalui kerja keras dan kesungguhan. Mereka juga digambarkan tidak mudah menyerah ketika harus melewati proses panjang untuk mencapai kemapanan. Selain penghasilan dari pekerjaan utama, peluang tambahan juga dipercaya dapat menghampiri mereka melalui berbagai kesempatan yang tidak terduga. Oleh sebab itu, Kamis Kliwon kerap dikaitkan dengan ramalan datangnya rezeki besar dan uang kaget. Itulah empat weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan keberuntungan finansial dan peluang memperoleh rezeki tak terduga. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan, serta pengelolaan keuangan tetap menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan.