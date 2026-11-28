JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini telah lama menjadi bagian dari tradisi Primbon Jawa yang masih dipercaya sebagian masyarakat. Menariknya, ada sejumlah weton yang diyakini mempunyai keberuntungan dalam urusan finansial. Mereka digambarkan memiliki peluang rezeki yang terus terbuka, bahkan ketika harus mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pribadi. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton istimewa yang menurut kepercayaan Primbon Jawa memiliki potensi kekayaan luar biasa. Mereka disebut mempunyai jalan rezeki yang beragam sehingga kondisi keuangan dipercaya tetap terjaga meskipun dikenal gemar mengeluarkan uang. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang bijak. Lantas, weton apa saja yang dipercaya mempunyai keberuntungan tersebut? Berikut ulasannya. 1. Senin Pon – Rezeki Terus Terbuka meski Gemar Berbagi Orang yang lahir pada Senin Pon dipercaya mempunyai karakter pekerja keras, tekun, dan cukup berani dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan usaha. Salah satu sifat yang menonjol adalah kemurahan hati. Mereka cenderung senang membantu orang lain, meskipun terkadang harus mengeluarkan uang dalam jumlah cukup besar. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sikap tersebut diyakini berkaitan dengan terbukanya berbagai jalan rezeki. Tidak sedikit gambaran mengenai pemilik weton ini yang dikaitkan dengan kesuksesan dalam dunia bisnis maupun perjalanan karier. Meski dikenal mudah berbagi, mereka tetap perlu memperhatikan kondisi keuangan. Membiasakan pencatatan pengeluaran dan pemasukan dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. 2. Jumat Legi – Karisma Kuat, Peluang Rezeki Berdatangan Jumat Legi sering dikaitkan dengan karakter yang menarik, ramah, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Pembawaan tersebut membuat mereka dipercaya memiliki kemampuan menjalin relasi yang cukup baik. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk membuka kesempatan baru. Mereka berpotensi mendapatkan peluang melalui pertemanan, kerja sama, atau lingkungan profesional. Weton ini juga dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan materi. Meskipun terkadang menyukai gaya hidup yang cukup tinggi, peluang mendapatkan pemasukan baru diyakini selalu terbuka. Namun, karisma dan relasi yang luas akan lebih bermanfaat apabila diimbangi dengan kemampuan mengatur keuangan. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi bisa menjadi langkah penting dalam membangun kekayaan. 3. Rabu Wage – Punya Peluang Rezeki dari Berbagai Bidang Pemilik weton Rabu Wage dipercaya mempunyai potensi untuk berkembang melalui kreativitas dan kemampuan membaca keadaan. Mereka digambarkan mampu menemukan kesempatan yang bisa menghasilkan keuntungan dari berbagai bidang. Dunia perdagangan, seni, hingga usaha kreatif disebut menjadi beberapa bidang yang cocok dengan karakter weton ini. Keuletan dan kemampuan mengembangkan ide dapat menjadi modal untuk membangun sumber penghasilan. Meski terkadang memiliki kebiasaan menikmati hasil kerja dengan berbelanja atau memenuhi keinginan pribadi, mereka diyakini tetap mempunyai peluang untuk mendapatkan pemasukan kembali. Akan tetapi, kelancaran rezeki tidak seharusnya membuat seseorang mengabaikan persiapan masa depan. Memiliki dana darurat dan mengatur pengeluaran secara terencana tetap menjadi langkah penting agar kondisi finansial lebih aman. 4. Kamis Pahing – Cerdas Membaca Peluang Bisnis Kamis Pahing dikenal dalam kepercayaan Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter cerdas dan pandai melihat kesempatan. Mereka dipercaya mampu menemukan peluang usaha yang terkadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemampuan menganalisis keadaan membuat pemilik weton ini digambarkan mempunyai potensi besar dalam bidang bisnis. Mereka juga cenderung berani mencoba sesuatu yang baru selama melihat adanya kesempatan untuk berkembang. Tidak mengherankan jika Kamis Pahing sering dikaitkan dengan perjalanan finansial yang menjanjikan. Penghasilan diyakini bisa meningkat ketika kemampuan dan keberanian mengambil peluang dimanfaatkan dengan tepat. Meski begitu, kebiasaan mengeluarkan uang untuk memenuhi gaya hidup perlu dikendalikan. Membagi penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, modal usaha, tabungan, dan hiburan dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan. 5. Minggu Kliwon – Ambisi Besar dan Berorientasi pada Masa Depan Minggu Kliwon dipercaya memiliki karakter ambisius, penuh perhitungan, dan mempunyai pandangan jauh ke depan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah puas dengan pencapaian saat ini. Keinginan untuk memperoleh kehidupan lebih baik mendorong mereka terus mencari kesempatan baru. Dalam urusan finansial, keberanian mengambil keputusan dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat membuka peluang keberhasilan. Pemilik weton ini juga diyakini mempunyai potensi untuk mengembangkan kekayaan melalui usaha maupun investasi. Mereka cenderung tertarik pada hal-hal yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Namun, keputusan finansial tetap perlu didasarkan pada pertimbangan matang. Investasi pada instrumen seperti emas, properti, atau pengembangan usaha sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat risiko masing-masing. 6. Selasa Pon – Peluang Rezeki Bisa Datang dari Banyak Arah Orang yang lahir pada Selasa Pon dipercaya mempunyai keberuntungan yang berkaitan dengan berbagai sumber penghasilan. Rezeki mereka digambarkan tidak selalu berasal dari pekerjaan utama, tetapi juga bisa melalui kesempatan lain yang muncul secara tidak terduga. Bantuan relasi, proyek tambahan, hadiah, hingga peluang usaha baru dipercaya dapat menjadi jalan datangnya pemasukan. Kemampuan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu hal yang dianggap mendukung perjalanan finansial mereka. Karena itu, Selasa Pon sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai banyak pintu rezeki. Ketika satu sumber penghasilan mengalami hambatan, masih ada kemungkinan memperoleh pemasukan dari bidang lainnya. Meski demikian, setiap pemasukan tambahan sebaiknya dikelola dengan baik. Menyimpan sebagian uang tak terduga sebagai tabungan atau modal usaha bisa memberikan manfaat lebih besar untuk masa mendatang. 7. Sabtu Wage – Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki yang Kuat Sabtu Wage menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan keuangan. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki karakter kuat, tekad besar, dan semangat untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Dalam perjalanan karier maupun usaha, mereka diyakini mampu menarik berbagai kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Ada pula gambaran bahwa keberhasilan finansial bisa datang setelah melewati proses perjuangan yang panjang. Menariknya, Sabtu Wage juga kerap dikaitkan dengan peluang mencapai kemapanan pada usia relatif muda. Namun, pencapaian tersebut tentu membutuhkan kerja keras, konsistensi, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan. Walaupun pemasukan dipercaya dapat datang dari berbagai arah, kebiasaan belanja impulsif tetap perlu dikendalikan. Sebab, mempertahankan kekayaan tidak hanya bergantung pada besarnya uang yang masuk, tetapi juga kemampuan mengelola dan mengembangkannya. Itulah tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Terlepas dari perhitungan weton, kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, kedisiplinan, dan keputusan seseorang dalam mengelola keuangannya.