JawaPos.com - Memasuki Desember 2026, penghujung tahun menjadi momen yang menarik untuk melihat berbagai peluang dan perubahan dalam kehidupan.

Ada yang masih berjuang menyelesaikan pekerjaan, menata keuangan, hingga memperbaiki hubungan asmara.

Namun, menurut pembacaan tarot dan astrologi, beberapa zodiak diprediksi memiliki peluang keberuntungan yang lebih besar pada bulan ini.

Keberuntungan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk materi atau uang dalam jumlah besar.

Kesempatan mendapatkan pekerjaan baru, kenaikan jabatan, hubungan yang kembali harmonis, hingga hadirnya seseorang yang bersedia memberikan bantuan juga dapat menjadi hal berharga.

Berbagai peluang positif ini dipercaya mampu membawa kebahagiaan menjelang pergantian tahun.

Zodiak Leo, Virgo, Gemini, dan Cancer menjadi 4 zodiak yang paling menonjol dihimpun dari kanal YouTube cs geteda (27/11).

Keempatnya diprediksi memiliki peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari finansial, bisnis, pendidikan, karier, hingga percintaan.

Lantas, bagaimana gambaran keberuntungan yang mungkin menghampiri masing-masing zodiak pada Desember 2026?

1. Leo

Leo menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memiliki keberuntungan besar pada Desember 2026.

Zodiak berelemen api ini dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi, jiwa kepemimpinan yang kuat, serta karisma yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian orang lain.

Selain disiplin dan kreatif, Leo juga dikenal romantis serta memiliki kesetiaan dalam menjalin hubungan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, Leo diprediksi mendapatkan perkembangan yang menggembirakan.

Kesepakatan kerja sama yang sebelumnya sulit terwujud berpeluang kembali terbuka.

Bahkan, orang-orang yang dahulu kurang tertarik bekerja sama mungkin justru mulai mencari Leo untuk menjalin kemitraan.

Kondisi ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan penghasilan sekaligus memperluas jaringan profesional menjelang akhir tahun.

2. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang cerdas, teliti, ramah, dan memiliki wawasan luas.

Zodiak berelemen tanah ini juga mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.

Sifatnya yang suka membantu, mudah bergaul, serta mampu menjaga penampilan membuat Virgo sering mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sosial maupun profesional.

Pada Desember 2026, Virgo diprediksi memperoleh keberuntungan melalui berbagai kabar baik yang datang secara tidak terduga.

Hubungan asmara yang sempat mengalami perselisihan berpeluang kembali membaik.

Dalam pekerjaan, ada kemungkinan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari atasan, termasuk kesempatan promosi jabatan.

Sementara itu, dari sisi finansial, bantuan teman atau orang terdekat dapat menjadi jalan keluar ketika Virgo sedang menghadapi kebutuhan mendesak.

3. Gemini

Gemini termasuk zodiak yang diprediksi memiliki hoki besar menjelang pergantian tahun 2026.

Karakternya dikenal komunikatif, cerdas, mudah beradaptasi, dan mempunyai pergaulan yang luas.

Gemini juga pandai menciptakan suasana menyenangkan ketika berkumpul bersama orang lain.

Kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi menjadi salah satu keunggulan yang dapat membuka banyak kesempatan baru.

Keberuntungan Gemini pada Desember 2026 diprediksi berkaitan erat dengan pekerjaan dan peningkatan finansial.

Mereka yang sebelumnya kehilangan pekerjaan berpeluang mendapatkan tawaran baru melalui jaringan pertemanan.

Sementara itu, Gemini yang sudah lama bekerja dan menantikan kenaikan gaji berpotensi memperoleh apresiasi atas kinerjanya.

Tidak hanya itu, peluang mendapatkan hadiah atau kejutan istimewa dari seseorang juga dipercaya dapat menambah kebahagiaan di penghujung tahun.

4. Cancer

Cancer menjadi zodiak berikutnya yang diprediksi dinaungi keberuntungan pada Desember 2026.

Zodiak berelemen air ini dikenal memiliki kepekaan emosional, rasa percaya diri, serta prinsip yang kuat.

Cancer juga cenderung menjaga privasi dan tidak menyukai pertanyaan yang terlalu mencampuri urusan pribadinya.

Di balik sifatnya yang sensitif, Cancer merupakan sosok penyayang, romantis, setia, dan protektif terhadap orang-orang yang dicintainya.

Menjelang akhir tahun, Cancer diprediksi mendapatkan peluang positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam urusan karier, kesempatan diterima bekerja atau dipertahankan oleh perusahaan ketika terjadi pengurangan karyawan bisa menjadi kabar menggembirakan.

Kondisi finansial juga berpeluang membaik melalui bantuan, kesempatan bisnis, atau datangnya sumber penghasilan baru.