JawaPos.com - Dalam hubungan asmara, perhatian dan kasih sayang menjadi dua hal penting yang membuat hubungan semakin erat. Ada pria yang mudah mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata, tetapi ada pula yang lebih suka membuktikan cinta lewat tindakan nyata.

Menurut kepercayaan numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan kecenderungannya dalam menjalin hubungan asmara. Beberapa pria disebut mempunyai kepekaan emosional tinggi, sehingga mampu memahami perasaan pasangan dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat 16 tanggal lahir pria yang dalam numerologi dikaitkan dengan karakter penyayang, perhatian, dan memiliki kepedulian besar terhadap pasangan. Mereka cenderung mengutamakan kedekatan emosional, menghargai kesetiaan, serta berusaha membuat orang yang dicintainya merasa nyaman dan dihargai. Lantas, tanggal lahir berapa saja yang termasuk dalam daftar tersebut?

1. Tanggal 2, 11, 20, dan 29 Pria yang lahir pada tanggal 2, 11, 20, dan 29 dipercaya mempunyai karakter lembut, penuh empati, serta menyukai kedamaian. Mereka termasuk sosok yang memperhatikan perasaan pasangan dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil dalam hubungan.

Cara mereka menunjukkan kasih sayang biasanya sederhana, seperti bersedia mendengarkan cerita, memberikan perhatian, hingga menemani pasangan melewati masa sulit. Mereka juga cenderung sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Bagi pria dengan tanggal lahir ini, hubungan yang harmonis harus dibangun melalui kepercayaan, keterbukaan, dan rasa saling menghormati.

2. Tanggal 3, 12, 21, dan 30 Pria yang lahir pada tanggal 3, 12, 21, dan 30 dikenal memiliki pembawaan ceria, optimistis, serta spontan. Kehadiran mereka sering membawa suasana menyenangkan karena pandai menciptakan momen romantis bersama pasangan.

Mereka senang memberikan pujian, melontarkan candaan, hingga menghadirkan kejutan kecil untuk membuat orang tercinta tersenyum. Komunikasi terbuka juga menjadi salah satu cara mereka membangun kedekatan emosional.

Meski terlihat santai dan penuh humor, mereka tetap bisa menunjukkan keseriusan ketika sudah menemukan seseorang yang benar-benar dicintai. Mereka ingin hubungan yang dijalani terasa menyenangkan sekaligus memiliki makna mendalam.

3. Tanggal 6, 15, dan 24 Lahir pada tanggal 6, 15, atau 24 dipercaya menggambarkan pria dengan karakter hangat, penuh perhatian, dan memiliki naluri untuk menjaga orang tersayang.

Mereka biasanya tidak segan membantu pasangan melalui berbagai tindakan nyata. Mulai dari memberikan perhatian sederhana, membantu menyelesaikan pekerjaan, hingga menciptakan suasana rumah yang nyaman.

Bagi mereka, cinta bukan sekadar ungkapan romantis, melainkan juga tentang bagaimana membuat pasangan merasa aman dan dihargai. Kedekatan emosional serta keharmonisan menjadi bagian penting dalam hubungan yang mereka bangun.

4. Tanggal 9, 18, dan 27 Pria kelahiran tanggal 9, 18, dan 27 digambarkan mempunyai perasaan yang mendalam serta kepedulian tinggi terhadap orang-orang terdekatnya.

Ketika menjalin hubungan, mereka cenderung tidak hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Mereka bersedia memberikan dukungan, menemani pasangan menghadapi persoalan, dan berusaha menjadi tempat bersandar ketika keadaan sedang tidak mudah.

Kesetiaan dan tanggung jawab menjadi nilai yang mereka pegang dalam hubungan asmara. Mereka juga lebih menyukai hubungan serius yang memiliki tujuan jangka panjang dibandingkan hubungan tanpa kepastian.

5. Tanggal 11 Pria yang lahir pada tanggal 11 sering dikaitkan dengan karakter intuitif, sensitif, dan mempunyai empati yang kuat.

Mereka dipercaya mampu menangkap perubahan suasana hati pasangan, bahkan ketika perasaan tersebut tidak disampaikan secara langsung. Kepekaan ini membuat mereka cenderung memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan orang yang dicintai.

Dalam urusan asmara, mereka lebih menyukai hubungan yang memiliki kedekatan batin. Bagi mereka, romantisme tidak selalu harus ditunjukkan melalui hal besar, tetapi juga bisa hadir lewat perhatian kecil dan kesediaan untuk selalu mendampingi pasangan.

6. Tanggal 22 Pria kelahiran tanggal 22 digambarkan sebagai sosok yang realistis, bertanggung jawab, tetapi tetap mempunyai sisi emosional yang hangat.

Mereka biasanya memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha keras mewujudkan impiannya. Namun, kesibukan dan ambisi pribadi tidak lantas membuat mereka melupakan pasangan.

Sebaliknya, mereka cenderung memberikan dorongan agar orang tercinta bisa berkembang dan mencapai cita-citanya. Mereka juga berusaha menciptakan hubungan yang stabil melalui komitmen, dukungan, serta rasa tanggung jawab.