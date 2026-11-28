JawaPos.com - Emosi positif zodiak sagitarius meningkat, sehingga membuat bahagia dan penuh harapan. Hari ini, sagitarius dapat mengharapkan hal-hal indah berupa kemajuan, rasa hormat, atau pengakuan.

Hal ini kemungkinan akan membuat sagitarius tetap dalam keadaan pikiran yang positif. Sagitarius tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide dan mencoba sesuatu yang baru.

Sagitarius seharusnya cukup bahagia dengan arah hidup saat ini. Cobalah menggunakan periode ini untuk melakukan perubahan positif.

Zodiak capricorn akan mendapat manfaat dengan berbicara kepada pihak yang berwenang, seperti karyawan senior di tempat kerja atau pejabat pemerintah untuk memberi arahan dalam hal apa pun. Jangan lupa mengatur dokumen dan menyelesaikan semuanya secepat mungkin.

Manfaatkan kemampuan orang lain untuk membantumu sebaik-baiknya hari ini. Jadi, bersikaplah terbuka untuk menerima nasihat dan arahan dari mereka. Capricorn tidak pernah tahu bagaimana bimbingan tertentu dapat memberikan keajaiban.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 28 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu meluangkan waktu agar hubungan asmara saat ini terus berkembang pesat. Terkait karir, cobalah lebih berusaha saat bekerja agar dapat memenuhi tenggat waktu.

Sementara itu, sagitarius cukup bugar dan tidak akan mengalami gangguan kesehatan. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Cinta Sagitarius

Fokuslah untuk meluangkan waktu agar hubungan asmaramu terus berkembang pesat. Sagitarius mungkin merasa ditarik ke terlalu banyak arah yang berbeda.

Hal tersebut akan membuat pasangan dan hubungan menderita karena kurangnya perhatian. Waktu yang sagitarius curahkan hari ini, akan memberi manfaat bagi keberlangsungan hubungan asmara.

Karir Sagitarius

Sagitarius perlu lebih berusaha dalam bekerja agar dapat memenuhi tenggat waktu. Kemalasan mungkin menyebabkan sagitarius tertinggal. Jangan khawatir, karena sagitarius masih bisa mengejar ketertinggalan dan memenuhi tenggat waktu dengan dedikasi dan ketekunan ekstra.

Kesehatan Sagitarius

Sagitarius penuh energi dan semangat sepanjang hari. Sagitarius merasa cukup bugar dan tidak akan mengalami masalah kesehatan. Hal ini memberi sagitarius dorongan untuk pergi ke gym dan berolahraga.

Singkirkan hambatan mental yang selama ini dialami dan keluarlah. Pada akhirnya, banyak energi mental dan fisik yang akan sagitarius dapatkan dari berolahraga teratur.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.

Sadarilah bahwa kesulitan keuangan tidak separah yang sagitarius duga. Teruskan praktik penganggaran dan menabungmu, kemudian pikirkan beberapa pilihan investasi yang baik.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu berhati-hati saat memilih pasangan agar tidak memilih orang yang salah. Terkait karir, capricorn memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu di luar negeri, yang bisa saja terkait dengan ekspor.

Sementara itu, ubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan menghindari makanan pedas, asin, atau non-vegetarian. Terkait keuangan, capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.

Cinta Capricorn

Berhati-hatilah dalam memilih pasangan dan jangan lagi memilih orang yang salah. Pertahankan pikiranmu pada tujuan hubungan jangka panjang agar mampu memilih orang yang tepat. Hindari orang-orang yang tampak menarik pada awalnya saja.

Karir Capricorn

Jika bekerja mandiri, ada kesempatan bagi capricorn untuk memulai sesuatu di luar negeri, yang bisa terkait dengan ekspor.

Hal ini akan menjadi kesempatan menarik yang tidak boleh dilewatkan. Capricorn mungkin akan merasa tidak puas jika dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai keinginan.

Kesehatan Capricorn

Asam lambung kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi capricorn. Kemungkinan, hal itu disebabkan karena terbawa emosi atau rasa gugup. Oleh karena itu, sebaiknya ubah gaya hidup dengan menghindari makanan pedas, asin, non-vegetarian, merokok, dan minum alkohol.

Pada saat yang sama, pastikan juga untuk mengatasi rasa gugup dan emosimu. Semua ini akan membantu capricorn mencegah gangguan pencernaan.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.