JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa antusias dengan beberapa perkembangan baru. Sehingga, aquarius mungkin merasa ingin memanjakan diri dengan mengenakan pakaian favorit dan meluangkan waktu ekstra untuk menata rambut.

Penampilan baru aquarius ini akan diapresiasi. Aquarius terlihat seperti burung merak yang bangga dengan bulu-bulunya yang terbentang lebar.

Zodiak pisces mungkin merasa frustrasi dan cemas karena tidak ada kemajuan di bidang apa pun dalam hidup. Jangan biarkan fase ini membuatmu patah semangat dan biarkan keadaan berjalan sesuai kodratnya.

Alih-alih mengeluh tentang perasaan terjebak, pikirkan tentang pencapaianmu dan hal-hal yang telah dilakukan hingga. Kemudian, ambil inspirasi dari hal-hal tersebut untuk menyusun strategi terkait tujuan dan tugasmu ke depannya. Pisces tidak perlu khawatir karena semuanya tampaknya berada di jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 28 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa sangat ingin menghabiskan waktu dengan pasangan sepanjang hari. Terkait karir, jangan terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan karena hal itu merugikan.

Sementara itu, cobalah melakukan program olahraga baru untuk memberikan hasil yang luar biasa. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa sangat ingin bersosialisasi dengan pasangan sepanjang hari. Hal ini karena pasangan aquarius sempat tidak memiliki cukup waktu bersama.

Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat ikatan, namun jangan melakukannya dengan mengorbankan tanggung jawabmu yang lain.

Karir Aquarius

Para pekerja lepas harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan. Hal itu hanya akan merugikan membuat aquarius kehilangan uang.

Jika terlibat dalam program berbasis insentif, aquarius akan memiliki hari yang sangat produktif dan manajemen mungkin memberi bonus tambahan dan tak terduga.

Kesehatan Aquarius

Melakukan program olahraga baru akan memberikan hasil yang luar biasa. Aquarius akan melihat hasil positif dan merasa jauh lebih baik dari biasanya.

Banyak orang akan memuji dan memperhatikan perubahan kesehatan aquarius. Selain itu, tingkat stres akan menurun dan aquarius menjadi jauh lebih rileks.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.

Jangan putus asa karena situasinya mungkin tidak seburuk yang dipikirkan. Aquarius akan mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras dengan gigih.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya tidak membiarkan kejadian pada kehidupan asmara terpengaruh oleh masalah keuangan. Terkait karir, pisces perlu menyelesaikan semua perselisihan yang ada secara damai.

Sementara itu, lakukan olahraga dan nikmati udara segar agar pikiranmu tetap tenang dan jernih. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan urusan keuangan dan mulailah fokus menabung untuk masa depan.

Cinta Pisces

Mungkin, ada beberapa masalah keuangan yang menciptakan stres pada orang-orang terdekat pisces, terutama pasangan. Jangan biarkan kejadian pada kehidupan asmaramu terpengaruh oleh masalah keuangan. Semuanya akan selesai, jadi bersabarlah sedikit lebih lama.

Karir Pisces

Waspadalah terhadap masalah yang berpotensi berujung ke jalur hukum. Jaga profilmu tetap rendah dan hindari perdebatan dalam bentuk apa pun. Cobalah untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai.

Jika tidak dapat menghindari gugatan hukum, cobalah untuk mencegah situasi memburuk lebih lanjut. Masalah hukum akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan.

Kesehatan Pisces

Pisces mungkin merasa stres karena keadaan di luar kendali dan harus berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi kondisi ini. Namun sebenarnya, pisces dalam keadaan sehat. Lakukan olahraga dan nikmati udara segar untuk menjaga pikiran tetap tenang dan jernih.

Keuangan Pisces