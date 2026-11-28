JawaPos.com – Sikap zodiak scorpio terhadap kehidupan, mungkin akan berubah drastis hari ini. Scorpio mungkin tertarik pada hal-hal yang lebih praktis dalam hidup. Suatu situasi berpotensi membawa emosi positif.

Saat mengubah sudut pandang terhadap dunia, scorpio akan mendapatkan manfaat dari pengalaman ini. Hal ini mungkin awal dari babak baru dimana scorpio mampu mewujudkan impian yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 28 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus berhati-hati karena masalah yang ada dalam hubungan harus diselesaikan berdua saja dengan pasangan. Terkait karir, kemauan untuk teris belajar dari pengalaman akan menjadi kunci kesuksesan scorpio.

Sementara itu, scorpio sehat secara fisik dan mental, sehingga tidak akan ada hambatan besar. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, scorpio merasa cukup sehat secara fisik dan mental, serta tidak akan ada hambatan besar. Rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini dialami, tidak akan muncul dan hal ini melegakan. Pikiran scorpio sangat tajam dan kondisi emosional dalam keadaan baik.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide scorpio akan berhasil dengan gemilang.